若手芸人登竜門『ABCお笑いグランプリ2026』決勝進出者12組決定 初出場6組＆トリオ以上4組【ファイナリスト・出番順一覧】
ABCテレビ伝統のお笑い賞レース『第47回ABCお笑いグランプリ2026』の準決勝が16日、大阪のABCホールで行われ、決勝に進出する12組が決定した。
【写真】決勝進出メンバー唯一のラストイヤー、ソマオ・ミートボール
出場資格は“デビュー10年以内”の若手芸人。なんでもありの“お笑い異種格闘技”で、全国の若手芸人がしのぎを削る若手芸人日本一を決める大会となっている。今回は583組がエントリー。厳正なる二次選考を勝ち抜いた40組が、決勝に用意された「12枠」の切符を懸けて激突した。
準決勝後、決勝進出者発表会見が行われ、12組が発表された。決勝に進出するのは、金魚番長（箕輪智征、古市勇介）、生姜猫（初／川崎、ケージュ、カンサイ）、センチネル（大誠、トミサット）、エグい速さ（初／キタムラタクロー、ろまん）、ソマオ・ミートボール、ゼロカロン（初／ワキ、たいが）、ぎょねこ（オジマアロー、青木トロッコ、勝男）、ダウ90000（園田祥太、忽那文香、蓮見翔、吉原怜那、中島百依子、上原佑太、道上珠妃、飯原僚也）、江戸川ジャンクジャンク（初／倉田ぷかぷか、たてお、地面万）、豆鉄砲（初／東健太郎、ホセ）、ヨネダ2000（誠、愛）、三遊間（初／稲継諒、さくらい）。またブロック分けと出番順も決定した。
また決勝は今回から新たなルールが追加されたことが発表された。A、B、Cの3つのブロックに分かれての1stステージで「ノックアウトサバイバルシステム」が採用された。1組目を暫定チャンピオンとし、2組からその都度、暫定チャンピオンと点数を競い合う。
なお決勝は7月26日午後2時30分から生放送される。
【ファイナリスト一覧】
■Aブロック
1番手： エグい速さ
2番手： 金魚番長
3番手： ぎょねこ
4番手： 三遊間
■Bブロック
1番手：ゼロカロン
2番手： 江戸川ジャンクジャンク
3番手： センチネル
4番手： ダウ90000
■Cブロック
1番手： ソマオ・ミートボール
2番手： 生姜猫
3番手： ヨネダ2000
4番手：豆鉄砲
【写真】決勝進出メンバー唯一のラストイヤー、ソマオ・ミートボール
出場資格は“デビュー10年以内”の若手芸人。なんでもありの“お笑い異種格闘技”で、全国の若手芸人がしのぎを削る若手芸人日本一を決める大会となっている。今回は583組がエントリー。厳正なる二次選考を勝ち抜いた40組が、決勝に用意された「12枠」の切符を懸けて激突した。
また決勝は今回から新たなルールが追加されたことが発表された。A、B、Cの3つのブロックに分かれての1stステージで「ノックアウトサバイバルシステム」が採用された。1組目を暫定チャンピオンとし、2組からその都度、暫定チャンピオンと点数を競い合う。
なお決勝は7月26日午後2時30分から生放送される。
【ファイナリスト一覧】
■Aブロック
1番手： エグい速さ
2番手： 金魚番長
3番手： ぎょねこ
4番手： 三遊間
■Bブロック
1番手：ゼロカロン
2番手： 江戸川ジャンクジャンク
3番手： センチネル
4番手： ダウ90000
■Cブロック
1番手： ソマオ・ミートボール
2番手： 生姜猫
3番手： ヨネダ2000
4番手：豆鉄砲