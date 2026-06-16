ファミマ、6月16日からアプリ会員限定で「スーパーカップ」アイスをゲットするチャンス！「焼きとり」買うなら今週がお得。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月16日から実施しています。

「マウントレーニア」や「オイコス」などの無料券も登場

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

まずは、6月16日から22日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを紹介します。

1つめの対象商品は、アサヒ「ウィルキンソン タンサン エクストラ」の「ピンクグレープフルーツ」と「グレープ」（各490ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、森永乳業「マウントレーニア」の「カフェラッテ クリーミーラテ」「カフェラッテ ノンシュガー」（各240ml）。

どちらか1本を購入すると、「マウントレーニア」の「カフェラッテ クリーミーラテ」「カフェラッテ」「カフェラッテ エスプレッソ」「カフェラッテ ノンシュガー」（各240ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月23日7時から29日まで。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。

1つめの対象商品は、ダノン「オイコス プロテインドリンク」の「カフェラテ風味」「PRO リッチバニラ風味」です。

どちらか1本を購入すると、「オイコス」の「プレーン加糖」（123g）、「メロンミックス」（113g）のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」。

1個購入すると、「エッセル スーパーカップ 超バニラ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月23日から29日まで。

ファミペイアプリでクーポン大量配信中

【炭火焼きとりまとめ買いで50円引き】

6月16日から22日までの期間、「炭火焼きとり」をいずれか2本購入すると、合計価格から50円引きになります。

【ごちかゆ50円引き】

6月16日から29日までの期間、味の素「ごちかゆ」の「だし香る4種具材の生姜鶏がゆ」「豆とキノコの完熟トマトがゆ」のどちらか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【リポビタンD100円引き】

6月16日から29日までの期間、「リポビタンD」の「スーパー」「プレミアム」のどちらか1本に使える100円引きファミペイクーポンを配信しています。

【クラッシュタイプの蒟蒻畑30円引き】

6月16日から7月6日までの期間、「クラッシュタイプの蒟蒻畑」の「アサイーボウル」「シトラスミックス」「大粒アロエ in りんご味」「ライト ぶどう味」のいずれか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

【どん兵衛50円引き】

6月16日から7月6日までの期間、日清「どん兵衛」の「きつねうどん」「天ぷらそば」「特盛きつねうどん」「特盛天ぷらそば」「鬼かき揚げうどん」「特盛鬼かき揚げうどん」のいずれか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【チョコラBB50円引き】

6月16日から7月13日までの期間、「チョコラBB」の「ライト」「スパークリングマスカット味」「スパークリンググレープフルーツ＆ピーチ味」のいずれか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【1日分のビタミンゼリー40円引き】

6月16日から7月13日までの期間、「1日分のビタミンゼリー」の「グレープフルーツ味」「マスカット味」「食物繊維 ピーチ味」のいずれか1個に使える40円引きファミペイクーポンを配信しています。

【アリナミン60円引き】

6月16日から7月20日までの期間、「アリナミン」の「ナイトリカバー」「ナイトリカバーi」のいずれか1個に使える60円引きファミペイクーポンを配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ