最新技術が使われた製造業向けの商品などが並ぶ、中四国最大規模の展示会が岡山市北区で行われています。

【写真を見る】製造業の課題解決に役立つ最新技術を使った製品がずらり 100社が出展する展示会 コンベックス岡山で17日まで【岡山】

人に代わって荷物の仕分けをするロボット。

この展示会は、制御機器などを扱う商社の「ライト電業」が2年に1度開いているもので、全国の製造業、100社が出展しています。

省人化、自動化、DXの推進など、製造業の課題解決に役立つ最新技術を使った製品が紹介されています。

（山口慧樹記者）

「こちらは工場の作業用リフトを自動化したもので、認識させるとついてくるようになり、荷物を運んだりすることで人員不足を解消することができます」

（ライト電業 岡本直哉社長）

「日本では人手不足という課題に直面しておりまして、それは製造業においても変わりないです。それを解決できるヒントを与えるような展示会になっているんじゃないか」

展示会はあす（17日）もコンベックス岡山で開かれています。