新卒採用では、人手不足を背景に企業の採用意欲が依然として高く、学生にとって有利な「売り手市場」が続いている。では、こうした状況のなかで、企業は実際にどの大学から学生を採用しているのだろうか。業界別・企業別に2025年「採用大学」ランキングを作成した。今回はファーストリテイリンググループとニトリの小売り大手2社のランキングをお届けする。（文／Diamond WEEKLY編集室、データ提供／大学通信）

2024年は早大、立命大がトップ

25年はどうなった？

小売り業界では、消費の二極化が続いている。高級品を扱う百貨店の業績は堅調な一方、日常的な買い物では節約志向が根強い。こうした環境の中、小売業各社には、高付加価値商品の開発や粗利率の改善によって原価上昇分を吸収し、収益を確保する戦略が求められている。

今後は、現場で培った顧客理解に加え、変化への対応力やデータ活用力を備えた人材の重要性が高まる。顧客の行動をデータから読み解くだけでなく、現場での観察や気付き、判断を施策に反映できるかどうかが、企業の成長を左右するポイントとなる。

2024年の小売り大手2社の採用大学ランキングでは、1位はファーストリテイリンググループが早稲田大、ニトリが立命館大だった。

果たして、25年のランキングに変化はあったのだろうか。

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