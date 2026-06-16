元日向坂46・影山優佳の投稿に反響

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳が公式Xに、現地で撮影した写真を投稿。ユニホームにまつわる、ある事実を明かすと、驚くファンが続出している。

中継する「DAZN」の現地レポートを担当している影山は、日本代表のユニホームを着用して練習取材に赴くなど、精力的に活動している。

14日に更新したX投稿では、お洒落と話題のアウェイ用ユニホームを着用した写真を公開しながら「ちなみに私が着用している大人気のアウェイユニホームのサイズはキッズの130です！ ピッタリとした服が走る時にも摩擦なく心地よくて大好き！ な方におすすめの着方です」と報告した。

この投稿にはファンから様々な声が相次いだ。

「こんなんずるいわ…可愛すぎる」

「キッズの130って成人女性が着れるんか…」

「ユニホームって普段の服とサイズ感が全然違うからこういう実例ありがたい」

「メンズはワンサイズ上で着てますが。レディースはピタッと着るのも有りですね」

「キッズが行けるってなかなか 似合う！」

「『走る時に摩擦がない』っていうガチのサッカー視点（アスリート脳）」

「影山さん可愛すぎる」

「ビジュ、スタイルえぐい！」

「めちゃくちゃ似合ってるアウェイユニ」

グループFでドロー発進となった日本は次戦20日（同21日）にチュニジア、グループ3戦目の25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）