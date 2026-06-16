子どもたちに農業の魅力を感じてもらおうと、長野県安曇野市の農家が小学生にロボットによるコメ作りの授業を行いました。



「うわぁ 動いた」



安曇野市の堀金小学校。5年生が挑戦していたのは、コメ作りに活用する農業用ロボットのプログラミングです。ロボットが泥をかいて、雑草を生えにくくする農業用ロボットの仕組みを学びました。



子どもたちは、ロボットを使ってコメの有機栽培を行っている淺川拓郎さんからコメ作りを教わっています。





6月2日には、学校の隣にある淺川さんの田んぼで田植えをしたばかり。いざ！自分たちでプログラミングしたロボットを田んぼに浮かべます。児童「前に10秒進んで、そのあと右回転するプログラムを作りました」その「まぐろ号」は…。児童「思っていたより、行きませんでした」児童「稲に引っかかっちゃった」児童「農業のことを知らなかった。プログラムをもっと頑張ろうかなって思いました」児童「みんなで協力したりして、できて良かったです」児童「愛情を込めておコメを育てたいと思います」コメ作りを教える 淺川拓郎さん「今回を機に、農業はきついだけじゃなくて結構楽しいんだとか、こういう技術があってできるんだって思って、一人でも農家仲間が増えることを祈っています」ロボットを使って児童たちが育てたコメは、9月に収穫を予定しています。