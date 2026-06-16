６月２０日函館の２歳新馬戦（牝馬限定、芝１２００メートル）でデビューするファサ（牝、栗東・井上智史厩舎、父ショーケーシング）は、順調に調整が進む。早めの函館入りで、芝とＷコースで追い切り本数を重ねている。佐々木助手は「カイバもよく食べて、まだ良くなるのはだいぶ先だと思いますが、少しずつ良くなっています」とうなずく。

芝１２００メートル戦でのデビューとなるが、「スピードもありそうです。行きっぷりも２歳としてはいいと思います」とスプリント適性を感じている。気性面でも新馬向きと言えそうだ。栗東でのゲート試験もすぐに合格するなど、センスも感じさせる。

鞍上には安田記念と宝塚記念で２週連続Ｇ１を勝利した武豊騎手を迎え、一層注目は集まりそうだ。父はイギリス、母はフランスの重賞勝ち馬で、血統面から洋芝適性にも期待ができる。「走り出したら素直で気もいいです。追い切りは直線で勝手に伸びていく感じです」と実戦でより良さが出そうな雰囲気。日本では希少な父の産駒が、勢いに乗るレジェンドとともに北の大地を沸かせる。