【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝金川誉】森保ジャパンに、また１つ試練が訪れた。サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）第１戦オランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、１次Ｌの残り２戦の出場が不安視されている。久保が欠場した場合、２０日（日本時間２１日）の第２戦チュニジア戦はどう戦うか？代役を含めた戦い方を予想した。

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久保の不在は、森保ジャパンが目指す「幅のある戦い方」に大きな影を落とす。オランダ戦での久保は、得意の左足の技術やドリブルだけでなく、戦術眼の高さが際立っていた。右シャドーで先発し、状況に応じて左サイドまで顔を出してチャンスを創出し、ＭＦ中村のゴールをアシスト。さらに守備での貢献度も高かった。右ＷＢの堂安律と連動してＦＷハクポに対応。「縦は堂安、中は久保」と的確にコースを限定し、危険なエリアを封じた。

堂安が試合後、ＭＦ前田の名を挙げながら「彼らふたりが、僕的には陰のＭＶＰ」と称賛したように、プランに応じて様々な役割をこなせる久保のセンスは、今のチームに不可欠。それだけに、このタイミングでの離脱は痛恨だ。

気になる代役の筆頭は、オランダ戦でも久保に代わってピッチに入り、攻撃のギアを上げたＭＦ伊東。しかし、ここで一つのジレンマが生じる。個の打開力を持つ伊東は、相手の足が止まり始める後半に投入されて最も脅威となる「スーパーサブ」の適性がある。伊東を先発で起用すれば、現在の陣容では森保ジャパンの得意技「後半からのギアチェンジ」が難しくなる。

もちろん、鈴木唯や塩貝、追加招集された町野らアタッカー陣をそのままシャドーに据える選択肢もある。だが、その中で最も現実的かつ可能性を感じさせるのが、ＤＦ菅原の起用だ。

久保とはポジションが異なるが、菅原は事前キャンプを通じて状態の良さをアピールしており、オランダ戦でも途中出場から右ＷＢや右ＳＢに入って右サイドの攻撃を活性化させた。そこで、オランダ戦で右ＷＢを務めた堂安を一列上げてシャドーに配し、空いた右ＷＢに菅原を置くという「スライド案」が浮上する。

次戦の相手チュニジアは、高精度の左足を持つ左ＷＢアブディが要警戒人物だ。そこにＤＦとして守備の粘り強さも兼ね備える菅原を当て、堂安とのコンビで右サイドを制圧できれば、勝機は広がる。久保不在のピンチを、新たな右サイドの共鳴で乗り切れるかに注目が集まる。