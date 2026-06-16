FIFAワールドカップ2026で日本代表は、きのうの初戦で強豪オランダと激闘を繰り広げ、引き分けで勝ち点1をあげました。こうした中、注目を集めているのが代表チームのユニフォームなど、応援グッズです。富山県内でも人気が高まっています。



「中村のシュート、日本同点！」



オランダ戦で日本代表は、2度リードされながらもいずれも追いつき、強豪相手の引き分けで貴重な勝ち点1を得ました。





日本代表への声援が一気に高まっている中、県内でも…澤越玲佳キャスター「富山市のスポーツ用品店です。入口に入ってすぐのところにあるのが、ワールドカップの特設コーナーです。日本代表のユニフォームが大変人気だということで、こちらの店舗では、在庫は今店頭に並んでいる分だけだそうです」サッカー日本代表といえば、サムライ・ブルーのユニフォームですが、今回それを上回る人気なのが、アウェイで着用する白がベースのユニフォームです。太陽スポーツ富山店 藤樫志緒梨副店長「まずアウェイのほうが人気でして、先に完売になりました」今回、アウェイのユニフォームは、カジュアルなデザインで普段着としても使えると、女性や若い世代に人気があるといいます。この店では、先週土曜日の時点で大人用サイズが売り切れ、現在取り扱っているのは子ども用サイズだけです。取材している間にも…ユニフォームを買いに来た男性「結構ネットでも調べとったんですけど、アウェイのユニが結構人気で、自分もアウェイユニほしいんですけど。（ホームの方を）サイズとか見て買おうかなって思います」太陽スポーツ富山店 藤樫志緒梨副店長「ホームのほうも、4年前に比べるとすごい売れているので、アウェイが売れてから、それに拍車をかけるようにホームも売れています」この店では、日本代表のユニフォームが先週だけでも100着以上売れました。あすには、ホーム用の大人サイズが追加で40着ほど入る予定です。太陽スポーツ富山店 藤樫志緒梨副店長「びっくりしてます。こんなに始まる前からユニフォームが売れてるって、ここ最近ではないんじゃないんかなと思います」また代表選手の名前と背番号をユニフォームにつけることができるキットも販売していて、店内で圧着加工してもらうこともできます。さっそく好きな選手の背番号を選ぶ人の姿が見られました。サッカーを習っている小学生「かっこよかった。（どんな選手みたいになりたい？）中村敬斗選手」高校生「気になります、優勝してほしいです」史上最強、と期待が集まる日本代表。県内でも、応援グッズで熱気がいっそう高まっています。第2戦のチュニジア戦は、今月21日 日曜日、KNBテレビで生中継します。午前10時25分から日本代表の最新情報を、そして試合は午後1時キックオフです。