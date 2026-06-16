きょう山形県最上町の小学校では、特産のアスパラガスを使った給食が提供され、生産者と児童が一緒に給食を食べて交流を深めました。

【写真を見る】「めっちゃうまい！」きょうの給食は町の特産・アスパラガス！生産者と児童が一緒に食べて交流深める（山形・最上町）

最上町立向町小学校では、町特産のアスパラガスの魅力を知ってもらおうと、５月下旬から毎週、アスパラガスが給食に出ています。

きょうは、生産者が学校を訪れ子どもたちの質問に答えました。

生産者から１日に１人で５０キロほどを収穫していると聞くと児童は驚いた様子。

■待ちに待った給食！きょうの“アスパラメニュー”は・・・？

佐藤友美アナウンサー「質問コーナーが終わったあとは給食の時間です。今日のメニューはこちら。アスパラガスのカレー天ぷらです。カレーの香りがする、おいしそう」

児童「１番太いアスパラを選んだ」



Ｑアスパラどう？

児童「大好き」

こちらは、きのう収穫された最上町の特産のアスパラガス・グリーンタワー。

児童「中身がうまい。すこしやわやかい」

児童「ちょっと苦いです」

Ｑ何年後くらいに食べられそう？

児童「２年後」

おかわりが止まらない児童も。

もがみアスパラガス生産協議会 齊藤常久 副会長「（アスパラガスは）味的にも甘い感じがしますけれど、クセがないので食べやすい。（アスパラガスの生産量は）最上町は県１位なので。美味しいって言ってくれるのはとてもうれしいです」

来週にはアスパラガスの株を植える体験学習も行われる予定で、アスパラガスの成長と共に子どもたちの特産品への愛着も一層育ちそうです。