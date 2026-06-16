１９６４年に発生した新潟地震からきょうで６２年が経ちます。

山形県鶴岡市の小学校では避難訓練と追悼式が行われ、被災者の冥福を祈りました。

【写真を見る】新潟地震から62年 「1日1日を大切に生きていきたい」被災者が残した教訓胸に 小学校で避難訓練と追悼式（山形・鶴岡市）

「避難訓練 避難訓練 緊急地震速報が出されました。机の下に身を隠しその場で安全な方法で身を守り強い揺れに備えてください」

机の下に潜り身を守る児童達。

鶴岡市の京田小学校では１９６４年６月１６日に起きた新潟地震の発生日に合わせて毎年避難訓練が行なわれています。

きょうは全校生徒およそ１２０人が一斉に体育館へ避難し、万が一の備えを確認しました。

■教訓忘れず「１日１日を大切に生きていきたい」

当時、京田小学校に隣接する幼児園では園舎が崩れ３人が犠牲になりました。きょうは追悼式も開かれ献花や黙とうが捧げられました。

代表児童 佐藤幸弥さん「自分の命を守るために防災について学び、家族や友達と助け合うことが大切だと感じます。災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ地震を経験した方々が残して下さった教訓を忘れずに、１日１日を大切に生きていきたい」

児童「（避難訓練は）もしもの時のために役立つからしっかりした方がいいと思った。いつ起こるか分からないので常に考えて行動したい」

京田小学校では今後も新潟地震について語り継ぎ、命の大切さを未来に繋いでいくという事です。