4月、福井県坂井市の駐車場で男性2人から現金およそ4000円を脅し取った上、暴行を加えたとして、石川県と福井県の10代と20代の男女8人が逮捕されました。

強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、小松市の27歳の無職の男と、七尾市の21歳の無職の男の他、金沢市と羽咋市、志賀町の16歳と19歳の少年少女ら合わせて8人です。

警察によりますと、8人は4月5日の未明、福井県坂井市の雄島橋近くにある駐車場で、福井県の10代の男性2人からガソリン代名目で現金およそ4000円を奪い、さらに顔を殴るなどして鼻の骨を折るけがをさせた疑いがもたれています。

逮捕された8人のうち4人は5月にも金沢市の10代男性への暴行容疑で逮捕

8人は現金を奪った後、男性らを橋の欄干の外側に立たせて「海に飛び込んだら許してやる」などと脅し、さらに暴行を加えたということです。

容疑者の1人が男性2人と面識があり、被害者の関係者が警察に届け出て事件が発覚しました。

警察は8人の認否を明らかにしていません。

8人のうち、小松市の無職の容疑者ら4人は5月、金沢市の10代の男性に暴行を加えたとして、傷害の疑いでも逮捕されています。