女子バレーの日本代表チームが、薩摩川内市で強化合宿を行っています。16日、歓迎式が行われ、黒毛和牛などの激励品が贈られました。



女子の日本代表チームは、16日から薩摩川内市でこれからの国際大会に向けた強化合宿を行っています。合宿に参加しているのは、選手10人でエースの石川真佑選手らは、現在行われているネーションズリーグのフィリピンラウンドに出場中です。歓迎式では黒毛和牛や黒豚など激励の品が贈られました。歓迎式の最後には写真撮影。地元の工房が作った甲冑を身に着けるなど楽しんでいました。





（勝又健誠アナウンサー）「歓迎式を終えたバレーボール女子日本代表。今、初日の練習がスタートしました。長距離の移動で凝り固まった身体をほぐして、これからの練習に備えています」女子の日本代表は、来月、大阪で開催されるネーションズリーグ日本ラウンドに臨みます。さらに、8月にはアジア選手権も控えていて、優勝すれば2年後のロサンゼルスオリンピックへの出場権を獲得します。（バレーボール女子日本代表・川添美優選手）「環境は整っていると思うので、より一層自分の成長につなげられるいい合宿にしていきたい」代表チームの強化合宿は今月23日まで行われます。