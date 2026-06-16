歌手の岩崎良美（65）が16日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。還暦すぎて大学院で学んでいることを明かした。

昨年、デビュー45周年を迎えたばかりの岩崎。還暦間近の2021年4月に桜美林大学大学院修士課程に入学、現在も経営学を学んでいる。

リスナーから「大人になってから改めて学ぶことで、新たに見えてきた景色は何かありますか？」と質問が寄せられる中、岩崎は「最初に絵本の読み聞かせのビジネス、っていうことで修士論文書いたんですけど、そこで、絵本のこと、読み聞かせとか、いろいろな論文をたくさん読んだ」といい、「やっぱり学ぶ楽しさ、みたいなものを感じてます」と充実感をにじませた。

自身も50歳過ぎて大学に通った経験のある番組パーソナリティーの東貴博も「50過ぎてから、普通に大学行ったんですね。そうするとやっぱ自分で金払ってるから、元取ろうとするんだよね」と主張。これに、岩崎も「そう、本当、絶対途中でやめるのやめようと思いますよね。今までが無駄になると思いますよ」と共感した。

「私なんか、教授でもなんでもみんな年下なんです」と岩崎。「とにかく担当教授にも“どんなちゃらんぽらんでもいいから、一番前の真ん中に座って質問しろ”って言われて。課題も大変で。よくやったなと思いますけれど。修士論文取れました」と自身を褒めた。