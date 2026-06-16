高市政権が掲げるAI・半導体など戦略17分野の人材育成に向けて、政府はきょう（16日）初めて省庁横断の連絡会議を開き、尾崎官房副長官はリスキリング支援の加速を指示しました。

尾崎正直 官房副長官

「17の戦略分野、およびそれを支える社会インフラ関連分野において必要な人材を育成確保することは、成長戦略を実行し、高市政権が掲げる強い経済実現の大前提となるものであります」

連絡会議で議長を務める尾崎官房副長官は、17の分野それぞれにおいて必要な人材やそのスキルを明示し、その育成のためのプログラム開発など支援策を作るよう求めました。

そして、特に厚労省に対し、▼人材開発助成金によるプログラム開発支援や、▼教育訓練給付金の対象を拡大することについて、「これまでの枠組みにとらわれず、機動的かつ柔軟に対応」するよう要請したほか、他の省庁に対してもこの夏の概算要求で必要な予算要求を行うことを求めました。

政府は近く「官民投資ロードマップ」を取りまとめ、それぞれの製品や技術への投資規模や時期を示す見通しです。