チュニジア・サッカー連盟は日本時間１６日、同国代表の監督にエルヴェ・ルナール氏が就任することを発表した。同連盟の公式インスタグラムで、今回のＷ杯終了までの期間で、同日から指導にあたるとしている。また大会後に今後に関しての交渉をするとしている。日本時間２１日の日本戦で指揮を執ることになる。

ルナール氏はフランス出身。モロッコなど複数国で代表監督の経験がある。直近のＷ杯では、２０１８年ロシア大会ではモロッコ、２２年カタール大会ではサウジアラビアを率いて優勝したアルゼンチンから金星を挙げた。その後はフランス女子代表監督を務めたあと、２４年１０月に２度目のサウジ代表監督に就いていたが、北中米Ｗ杯開幕２か月前に行われたエジプト（０●４）とセルビア（１●２）との親善試合に敗れたことから解任されていた。

また端正なルックスと素肌に白シャツを着こなすダンディーさが話題で２５年３月にサウジアラビアを率いて来日した際などに“イケオジ”として話題になっていた。

ラムシ前監督とは双方合意のもとに契約を解消。同監督は日本時間１５日のスウェーデン戦後に「私たちにはプライドがある」と次戦以降での巻き返しを誓っていたが、チームを離れることになった。代表監督がＷ杯期間中に交代したのは１９９８年フランス大会でカスペルチャク監督を解任して以来、チュニジア史上２８年ぶり２度目。