サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、14日（日本時間15日）のFIFAワールドカップ（W杯）の解説について振り返った。

本田は日本の1次リーグ初戦で、NHKの解説を担当。チームはオランダに2度にわたりリードを許しながら、攻守に粘り強いプレーを発揮。2−2のドローに持ち込み、勝ち点1を分け合った。

白熱した一戦の中で視聴者が注目したのが、本田と実況を務めた小宮山晃義アナウンサーとのやりとり。“本田節”との相性の良さが、SNSでも話題になっていた。

本田は試合中、要注意人物として、ハクポの名を挙げた。長身で俊足、テクニックもある左ウインガーで、「怖いのは今日、1にガクポ（ハクポ）、2にガクポ、3にガクポ」と、徹底警戒を訴えていた。小宮山アナから「4は誰ですか？」と問われると、「（MFの）デヨング？」と続けた。

本田にとっては、この時の小宮山アナの返しが印象的だったという。「3くらい（まで）しか、普通言わないじゃないですか？それなのに、そこで終わったら、実況の小宮山さんが4を聞いてくるんですよ。あれ、僕がおもろいというより、4を聞いてくる小宮さんがおもろいと思う」。さらに「普通、4を聞かんやん？第3で俺が終わらせているのに、小宮山さんは“第4は？”って。彼がMVPでしょ。俺に4聞ける？」と笑った。

次に警戒する選手として挙げたデヨングについては、「抑えられた感じがします。割とね」と評した。デヨングはFW上田綺世がしっかりマーク。本田は「それこそ、デヨングを抑えていたのは上田さんですよ。めっちゃ抑えていました、背中で。戦術通りなんでしょうけど、しっかり役割を果たしていました」と称賛を送った。