歌手のあの（年齢非公表）と、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が16日、都内でアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（26日公開、監督追崎史敏）の公開直前イベントに登壇した。主題歌とオープニング曲を担当し、声優も務めている2人。観客の前でオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」をサプライズ歌唱し会場を沸かせた。

粗品は声優のオファーについて「めっちゃうれしくて」と吐露。オファーは「結構前に」あったといい、「当時の僕って我ながらオファーにリスクのある人間というか、過激な（キャラクター）。好感度も低いし、炎上のリスクもあるし、それは正しいと思うんですけど」と“自虐”を交えて振り返った。演じる役柄は「妖怪に取り憑かれて熱くなる渋谷の男性」だと明かし、「俺に何か（不祥事などが）あった時にすぐ切り離せる役」と話し笑いを誘った。

“復活”がテーマの作品にちなみ、再挑戦したいことを問われた粗品は「ウオーキング」と回答。「健康のためにというのもあるんですけど、音楽を聴きながら、それを口ずさみながら歩くのが好きなんです」とアーティスティックな一面を披露した。

「でも昔それをやって怖い思いをしたことがあって。地元の大阪で「THE BLUE HEARTS」の『リンダリンダ』を結構な音量で歌いながら歩いていたんです。パッと横を見たら、ずっとおっさんが並走してきてて、めっちゃ恥ずかしくて。おっさんが僕を見ながら怒っているんです。イヤホン取ったらそのおっさんが上のパートを歌っていました。ハモってきてたんで、怖かったで」。さすがのエピソードも披露し、会場を笑いの渦に巻き込んでいた。