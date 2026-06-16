「ナフサ不足」が関係あるのでしょうか。熊本県玉名郡玉東町で農業用コンテナが盗まれた事件で、コンテナをネット販売していたとして、男が逮捕されました。



玉東町の農業資材置き場から5月、ミカンの運搬などに使うコンテナおよそ700個が盗まれました。



■玉名署

そして、警察は16日、和歌山県の自称アルバイト、山際 彪容疑者26歳を詐欺の疑いで逮捕しました。



山際容疑者は5月20日、インターネットの掲示板で玉東町のコンテナを自分が所有しているように装い、購入を申し込んだ宇城市の男性に現金1万5000円を振り込ませてだまし取った疑いがもたれています。





購入した男性が、警察に「盗品を買ったかもしれない」と相談したことで事件が発覚。山際容疑者は、宇城市の男性に玉東町の資材置き場からコンテナ60個を運び出すよう伝えたとみられています。逮捕を受けて、コンテナを盗まれた男性は。■盗難被害にあった男性「（逮捕されて）ほっとしています。（ナフサ不足の影響で）コンテナを製造できる、できないはわからないから、現物を返してほしい、そこを望みます。」警察の調べに対し、山際容疑者は「生活費や借金返済に充てるためにやった」と容疑を認めていて、警察は共犯者がいる可能性についても捜査を進める方針です。