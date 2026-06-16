市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。



天気のポイント

小野：

あす17日も晴れますが、あさって18日からはくもりや雨の日が続くでしょう。最高気温は17日からは高めですが、21日・日曜日からは、平年並みでしょう。

17日(水)の予想天気図

小野：

あす17日の予想天気図です。高気圧に覆われます。前線はこの位置です。

18日(木)の予想天気図

小野：

あさって18日の予想天気図です。高気圧は少し遠ざかります。その分、前線が進みます。石川県内には湿った空気が入りやすくなるでしょう。

18日の雨と風の予想図

小野：

あさって18日の雨と風の予想です。朝早い時間に、加賀地方の一部に雨が予想されています。午前中に一旦、雨の範囲はなくなりますが、夕方、再び予想されています。ただ、強まることはなく、19日・金曜日に日付けが変わるころにはやんでいるでしょう。

週間予報

気象台の週間予報です。晴れマークがあるのは、あす17日だけです。あさって18日からは、くもりや雨の日が続くでしょう。20日・土曜日からの小さい雨マークは、今後、前線の位置次第で変わる可能性があります。今の時期、金沢では、最高気温が 26度くらいが平年並みですので、20日まで少し高め、21日・日曜日からは平年並みに戻るでしょう。



市川：

あす17日の晴れは貴重ですね。

