11人きょうだいの長女で“大家族育ち”として知られる女優に、“別人説”が浮上する事態となっている――。

その女優とは北乃きい（35）。7月16日スタートの新ドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（TBS系）で、THE RAMPAGEの藤原樹（28）とダブル主演を務めることが発表された。

同作は、あいざわあつこ氏の同名漫画が原作。北乃が演じる専業主婦・沙耶香と、藤原が演じる弁護士の夫である慎司は、互いを思い合う理想的な夫婦だった。優しく支えてくれる慎司を信頼していた沙耶香だが、慎司は裏で2人の女性と関係を持っていることが判明。慎司と彼を愛する3人の女性をめぐる、愛憎渦巻く復讐劇が描かれる。

夫・慎司役の藤原は「登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています」とコメントを寄せた。

一方、北乃は『汝の名』（テレビ東京系）以来、約4年ぶりの地上波ドラマ主演。「幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています」と意気込みを語っている。

ところが、SNSで注目を集めたのは、ドラマの内容ではなく公式サイトに掲載された北乃のビジュアルだった。

Xでは、

《王子の相手役の女だれ〜？と思ったら北乃きいちゃん?!?!?!顔変わった?!?!?!》

《こんな女優さんの顔見たことないって思ったら北乃きいやった笑》

《え！北乃きいなの！？！！！？》

《全然わかんなかったww》

などの反響が相次ぎ、一時は「北乃きい」がYahoo!リアルタイム検索のトレンド入りを果たすほど話題に。なぜそれほどのビジュアル変化が生まれたのだろうか。

「実は北乃さんは以前、16kgも減量したことを明かしています。12日までに更新したInstagramのストーリーズでは、《体重落としたのがなんか話題になってるみたい》《2年前に役作りで半年で16キロ落としたんですよね》と報告していました。その大幅な減量によってフェイスラインや顔立ちの印象が変化し、久々に見た人のなかには“別人”のように感じた人もいたのでしょう」（芸能ライター）

“別人説”まで飛び出すほどの変貌ぶりで注目を集めた北乃。4年ぶりの地上波ドラマ主演で、改めてその存在感を示すことになりそうだ。