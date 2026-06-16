3児の母・川崎希、“金箔唐揚げ”入り弁当が話題「豪華すぎる」「家庭菜園の野菜使うの健康的」
【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの川崎希が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】元AKB3児のママタレ「家庭菜園の野菜使うの健康的」金箔唐揚げ入り弁当
川崎は「お弁当作り」と記し、お弁当を作る様子を撮影した動画と写真を投稿。フライパンで小松菜とひき肉を炒める様子や「また朝から揚げ物」と唐揚げをカリッと揚げる様子などが収められている。「完成〜」と添えた写真では、ひき肉と小松菜のそぼろと金箔唐揚げ、スティック状の蒸しにんじん、家庭菜園トマトなどを彩りよく盛り付けたお弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「豪華すぎる」「食べてみたい」「彩りが綺麗で食欲そそられる」「朝から揚げるのすごい」「家庭菜園の野菜使うの健康的」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「家庭菜園の野菜使うの健康的」金箔唐揚げ入り弁当
◆川崎希、手作り弁当披露
川崎は「お弁当作り」と記し、お弁当を作る様子を撮影した動画と写真を投稿。フライパンで小松菜とひき肉を炒める様子や「また朝から揚げ物」と唐揚げをカリッと揚げる様子などが収められている。「完成〜」と添えた写真では、ひき肉と小松菜のそぼろと金箔唐揚げ、スティック状の蒸しにんじん、家庭菜園トマトなどを彩りよく盛り付けたお弁当を披露している。
◆川崎希の投稿に「豪華すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「豪華すぎる」「食べてみたい」「彩りが綺麗で食欲そそられる」「朝から揚げるのすごい」「家庭菜園の野菜使うの健康的」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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