1児の母・高垣麗子「4時に起きてきた娘…大丈夫かな」長女ヘの手作り弁当披露「丸いのに詰め方上手」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】モデルの高垣麗子が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女への手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳ママモデル「丸いのに詰め方上手」雑穀米に海老カツ…長女への丸い曲げわっぱ弁当
高垣は「今日のお弁当」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を投稿。雑穀米に海老カツ、人参とツナのしりしり、枝豆が丸いわっぱ弁当箱にバランスよく詰められた様子を公開している。
また「今日はグンと気温が上がりそう」「4時に起きてきた娘…大丈夫かな」と長女を気遣いつつ「とにかく元気に楽しく過ごしておくれ」と愛情あふれるメッセージを添えている。
この投稿には「おいしそう」「彩りが綺麗」「丸いのに詰め方上手」「愛情たっぷりのお弁当」「参考にしたい」「丸いデザインおしゃれで憧れる」などの反響が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「丸いのに詰め方上手」雑穀米に海老カツ…長女への丸い曲げわっぱ弁当
◆高垣麗子、長女への手作り弁当公開
高垣は「今日のお弁当」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を投稿。雑穀米に海老カツ、人参とツナのしりしり、枝豆が丸いわっぱ弁当箱にバランスよく詰められた様子を公開している。
また「今日はグンと気温が上がりそう」「4時に起きてきた娘…大丈夫かな」と長女を気遣いつつ「とにかく元気に楽しく過ごしておくれ」と愛情あふれるメッセージを添えている。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿には「おいしそう」「彩りが綺麗」「丸いのに詰め方上手」「愛情たっぷりのお弁当」「参考にしたい」「丸いデザインおしゃれで憧れる」などの反響が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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