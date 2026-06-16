元モー娘。飯田圭織、旬の食材使った子どもたちへの弁当披露「彩り綺麗で完璧」「食べ応えありそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「彩り綺麗で完璧」旬の食材使った子どもたちへの弁当
飯田は「火曜日のお弁当」と記し、子ども2人分の弁当の写真を投稿。ふんわりとした卵に包まれたオムライス、塩麹と米粉を使った唐揚げ、旬のズッキーニとヤングコーンなどを添えたボリューム満点のお弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「食べ応えありそう」「彩り綺麗で完璧」「季節感たっぷり」「子どもが喜びそうなお弁当」「見てるだけでお腹が空いてくる」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「彩り綺麗で完璧」旬の食材使った子どもたちへの弁当
◆飯田圭織、旬の食材使った子どもたちへの弁当披露
飯田は「火曜日のお弁当」と記し、子ども2人分の弁当の写真を投稿。ふんわりとした卵に包まれたオムライス、塩麹と米粉を使った唐揚げ、旬のズッキーニとヤングコーンなどを添えたボリューム満点のお弁当を披露している。
◆飯田圭織の投稿に「季節感たっぷり」の声
この投稿に、ファンからは「食べ応えありそう」「彩り綺麗で完璧」「季節感たっぷり」「子どもが喜びそうなお弁当」「見てるだけでお腹が空いてくる」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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