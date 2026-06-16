&TEAM・NICHOLAS、筋肉美際立つ大胆ショット多数公開「痺れるほどかっこいい」「色気すごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のNICHOLASが6月15日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた肉体を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】グローバルグループメンバー「色気すごい」上裸で“彫刻レベル”筋肉美披露
NICHOLASは、自身初のファッションプロジェクト「WENO-ISM」撮影でのオフショットを多数投稿。撮影中の様々な場面とともに、引き締まった筋肉美が際立つ上半身裸の姿や、背中の筋肉がくっきりと見える両腕で全身をささえるショットなど、鍛え上げられた肉体が公開されている。
この投稿は「綺麗な筋肉」「見惚れました」「痺れるほどかっこいい」「色気すごい」「まさに彫刻」といった反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】グローバルグループメンバー「色気すごい」上裸で“彫刻レベル”筋肉美披露
◆NICHOLAS、引き締まった筋肉美を披露
NICHOLASは、自身初のファッションプロジェクト「WENO-ISM」撮影でのオフショットを多数投稿。撮影中の様々な場面とともに、引き締まった筋肉美が際立つ上半身裸の姿や、背中の筋肉がくっきりと見える両腕で全身をささえるショットなど、鍛え上げられた肉体が公開されている。
◆NICHOLASの投稿に反響
この投稿は「綺麗な筋肉」「見惚れました」「痺れるほどかっこいい」「色気すごい」「まさに彫刻」といった反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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