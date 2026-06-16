【牛角】平日限定「焼肉酒場セット」2178円注文で「スタミナWガーリックカルビ」1皿無料キャンペーン開催

焼肉チェーンの「牛角」は、6月22日から7月14日までの平日限定で、「焼肉酒場セット」注文者を対象に「スタミナWガーリックカルビ」(ハーフサイズ)を1人1皿無料で提供するキャンペーンを実施する。

〈平日限定の人気メニュー「焼肉酒場セット」〉

「焼肉酒場セット」は、1人前2,178円（税込)で楽しめる平日限定メニュー。

「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計200gの焼肉に加え、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」が付いたセット内容となっている。

ホルモン盛りは、「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」「青唐MIX(ごま油&青唐)」の3種類から選択できる。

〈キャンペーン中は「スタミナWガーリックカルビ」を無料提供〉

今回のキャンペーンでは、「焼肉酒場セット」を注文し、公式ホームページのクーポン画面を提示した利用者を対象に、「スタミナWガーリックカルビ」(ハーフサイズ)が1人1皿提供される。

スタミナWガーリックカルビは、“刻み”と“おろし”の2種類のにんにくと特製旨辛ダレを使用した食欲を刺激する味わいが特徴。

〈キャンペーン概要〉

実施期間：

2026年6月22日(月)〜7月14日(火)※平日限定

キャンペーン内容：

『焼肉酒場セット』注文時にクーポン提示で「スタミナWガーリックカルビ」(ハーフサイズ)を1人1皿無料提供

「スタミナWガーリックカルビ」（画像は２人前）

価格：

税込2,178円

※飲み放題･枝豆食べ放題は120分制(ラストオーダー90分)

【焼肉酒場】飲み放題メニュー

利用方法：

牛角公式ホームページのクーポン画面を着席時に提示

実施店舗：

全国の牛角店舗(一部店舗を除く)

※沖縄県では未実施

※未実施店舗の詳細は専用ページで確認

※牛角焼肉食堂では実施していない

※牛角食べ放題専門店では利用できない