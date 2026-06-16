加護亜依、中2娘への運動会弁当公開「星型のおかず気になる」「彩り豊かで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】元モーニング娘。の加護亜依が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳元モー娘「星型のおかず気になる」中2娘への彩り豊かな運動会弁当
加護は「運動会頑張って娘ちゃん」とメッセージを添え、中学2年生の娘のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけがのったまん丸のおにぎり、カラッと揚がった唐揚げ、だし巻き卵、ちくわきゅうり、ミニトマトなどが彩りよく盛り付けられている。また、弁当箱の隣には、スイカやさくらんぼなどを詰めたフルーツケースも並べられている。
この投稿に、ファンからは「丸いおにぎりが可愛い」「彩り豊かで美味しそう」「愛情感じる」「詰め方にセンス光ってる」「星型のおかず気になる」などの声が上がっている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳元モー娘「星型のおかず気になる」中2娘への彩り豊かな運動会弁当
◆加護亜依、娘への運動会弁当披露
加護は「運動会頑張って娘ちゃん」とメッセージを添え、中学2年生の娘のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけがのったまん丸のおにぎり、カラッと揚がった唐揚げ、だし巻き卵、ちくわきゅうり、ミニトマトなどが彩りよく盛り付けられている。また、弁当箱の隣には、スイカやさくらんぼなどを詰めたフルーツケースも並べられている。
◆加護亜依の投稿に「詰め方にセンス光ってる」の声
この投稿に、ファンからは「丸いおにぎりが可愛い」「彩り豊かで美味しそう」「愛情感じる」「詰め方にセンス光ってる」「星型のおかず気になる」などの声が上がっている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
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