【遊び目的かも】デート場所でわかる！“付きあったら危険”な男性って？

気になる男性との初デートや数回目のデートでは、どこに連れていってくれるかでその人の本気度や誠実さが見えることがあります。もちろん、場所そのものが全てではありませんが、付きあう前だからこそ「どこに誘われたか」には注意しておきたいものです。今回は「彼の選ぶデート場所でわかる、付きあうのが危険な男性」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。恋愛の落とし穴にハマらないためにも、ぜひチェックしておいてくださいね。

深夜のバーやラウンジ

オトナっぽくておしゃれな雰囲気に惹かれる方も多いかもしれませんが、まだ付きあっていない段階で深夜のバーやラウンジに誘われたら、少し注意が必要です。

時間帯が遅く、お酒が入るシチュエーションでは、どうしても気が緩みやすくなります。 誠実な関係を築きたいのであれば、まずは明るい時間帯でのデートが理想的。

バー好きな男性が悪いということではありませんが、初期段階で「お酒の場」ばかりを選ぶ男性は、遊び感覚の可能性もあるので、慎重に見極めましょう。

あなたを大切に扱ってくれる人なら、もっと安心できる場所を選んでくれるはずです。

自宅や彼の家

「映画観ようよ」「ご飯作るからおいでよ」などの言葉は、一見親しみやすい誘い文句に聞こえるかもしれません。

しかし、まだ関係が浅いうちに自宅に誘う男性には要注意です。

個室というシチュエーションは、自然と距離が近づきやすくなりますが、その分相手の本気度や誠実さが見えにくくなってしまいます。

本気であなたと向きあいたいと思っている男性であれば、最初のうちはきちんと外で会うデートを重ねるものです。

「ほかに行ける場所がなかったから」という言い訳もあるかもしれませんが、自宅という選択肢を簡単に出す男性は、体の関係を急いでいる可能性もあるので慎重に対応しましょう。

ホテル街周辺の散歩やドライブ

「なんとなくその辺をドライブしよう」と誘われて、気づけばホテル街の近く…なんてことがあったら、まさに注意信号です。

例え直接ホテルに誘われていなくても、意図的にそのエリアに向かうのは、“その気がある”サインかもしれません。

こうした場所をデートコースに選ぶ男性は、恋人というより“都合のいい存在”を求めている可能性があります。

もちろん偶然のケースもありますが、あなたを尊重しているなら、もっと配慮のある場所を選ぶはずです。

いかがでしたか？ 今回は「彼の選ぶデート場所でわかる、付きあうのが危険な男性」についてご紹介しました。

あなたのことを大切にしてくれる人との関係を築くために、ぜひ今日から意識してみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部