【ちみっこDD クルル】 7月26日 発売予定 価格：88,000円

ボークスは、「ファイナルファンタジーXIV」のキャラクター、クルルをドルフィードリーム化した「ちみっこDD クルル(Krile)」を発売する。価格は88,000円。

販売は、7月26日に京都パルスプラザで開催される「ホームタウンドルパ京都21」での会場販売を皮切りに、全国のボークス ドルフィードリーム（DD）取扱店や公式オンラインストアでの販売が予定されている。販売方法は後日発表される。

クルルは「ピクトマンサー」衣装でちみっこDD化。フードを外した時のポニーテールや、ピクトマンサーの筆とパレット、物語のキーアイテムとなる四葉のイヤリングなど、ゲーム内の装備が形状、質感ともに忠実に再現されている。ちみっこDDのボディでララフェルを再現しており、すでに発売しているアルフィノ、アリゼーやヤシュトラとのバランスが取れるデザインに仕上がっている。

□「ちみっこDD クルル (Krile)」の商品ページ

原型制作：造形村

ドレス製作：ボークス・ドール企画室

瞳：レジンアイ・オリジナル虹彩・18mm

ウィッグ：オリジナルスタイル、DDサイズ

ヘッド：「クルル」オリジナルヘッド採用

ボディ：ちみっこDD・S胸 ハンド：クルル専用ハンド採用

スキンカラー：フレッシュ

【セット内容】

ドール本体

ウィッグ

テールヘアクリップ（×1）

ヘアリボン

ネックレス

ジャケット

バッグ付きコルセット

スカーフ

トップス

パンツ

ソックス

シューズ

下着

ショルダーバッグ

筆

パレット

絵具一式

耳パーツ

(C) SQUARE ENIX