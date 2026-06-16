「FFXIV」×ドルフィードリーム第4弾ちみっこDDボディのピクトマンサー「ちみっこDD クルル」が登場
【ちみっこDD クルル】 7月26日 発売予定 価格：88,000円
原型制作：造形村
【セット内容】
ボークスは、「ファイナルファンタジーXIV」のキャラクター、クルルをドルフィードリーム化した「ちみっこDD クルル(Krile)」を発売する。価格は88,000円。
販売は、7月26日に京都パルスプラザで開催される「ホームタウンドルパ京都21」での会場販売を皮切りに、全国のボークス ドルフィードリーム（DD）取扱店や公式オンラインストアでの販売が予定されている。販売方法は後日発表される。
クルルは「ピクトマンサー」衣装でちみっこDD化。フードを外した時のポニーテールや、ピクトマンサーの筆とパレット、物語のキーアイテムとなる四葉のイヤリングなど、ゲーム内の装備が形状、質感ともに忠実に再現されている。ちみっこDDのボディでララフェルを再現しており、すでに発売しているアルフィノ、アリゼーやヤシュトラとのバランスが取れるデザインに仕上がっている。
□「ちみっこDD クルル (Krile)」の商品ページ
原型制作：造形村
ドレス製作：ボークス・ドール企画室
瞳：レジンアイ・オリジナル虹彩・18mm
ウィッグ：オリジナルスタイル、DDサイズ
ヘッド：「クルル」オリジナルヘッド採用
ボディ：ちみっこDD・S胸 ハンド：クルル専用ハンド採用
スキンカラー：フレッシュ
【セット内容】
ドール本体
ウィッグ
テールヘアクリップ（×1）
ヘアリボン
ネックレス
ジャケット
バッグ付きコルセット
スカーフ
トップス
パンツ
ソックス
シューズ
下着
ショルダーバッグ
筆
パレット
絵具一式
耳パーツ
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