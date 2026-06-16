佐賀県唐津市の川で、中学生が死亡する水難事故が発生しました。事故があったのは、2つの川が合流する地点です。専門家は、そこに予測できない危険があると指摘します。

■平山翼記者

「関係者によりますと、中学生のグループはこの岸から川に入り、2・3歩歩くと急に深くなったということです。」



警察などによりますと、15日午後、唐津市相知町相知の厳木川で「12歳の男の子が川に沈んでいる」と119番通報がありました。





通報からおよそ30分後、川の中から消防が救助したのは、近くに住む中学1年生の男子生徒です。その後、死亡が確認されました。FBSの取材によりますと、当時、同級生と遊びに来ていて、6人で川に入ったということです。通っていた中学校は14日が授業参観だったため、15日は代休となっていました。

事故が起きた川には、どのような特徴があったのでしょうか。



■平山記者

「事故があったのは、2つの川が合流する場所でした。」



現場を上空から見ると、画面の左上から流れる厳木川が、画面右の平山川と合流していることが分かります。この合流地点で、男子生徒は見つかりました。



警察によりますと、男子生徒が救助されたのは、岸から5メートルほど離れた川の底で、水深はおよそ2メートルでした。

同じ特徴を持つ別の川でも、過去に水難事故が起きていました。



2023年7月、福岡県宮若市の犬鳴川で、川遊びをしていた小学6年の女子児童3人が溺れ死亡した事故です。



3人が発見されたのは、犬鳴川と山口川が合流する地点で、水深2.5メートルから3メートルの川底でした。

水難学会の専門家は、川の合流地点に潜む危険を指摘します。



■水難学会・安倍淳 理事

「川の水と水がぶつかると、渦を巻いてしまいます。渦ができてしまうと、その中の砂が運ばれていきます。あるところには堆積して、あるところは洗掘といって掘られてしまいます。」



つまり、川底の状態は一様ではなく、予測不能だというのです。



もちろん、危険なのは合流地点だけに限りません。



■安倍理事

Q.一見、穏やかな流れに見える川ですが？

「安全そうに見えて近づくと、自分が（危険に）気づいた時には、取り返しのつかない、戻れない状態に陥るのが川。川は曲がっているので（流れが）強いところが頻繁に、右左右左と変わってきます。まさにそういうところだと理解する必要があります。」

福岡県ではこの1か月、未成年者が亡くなる水難事故が相次いでいます。



5月31日、福岡市東区の奈多海岸で小学5年の男の子が溺れ、死亡しました。



6月7日には、福岡県八女市の川で15歳の男子高校生が溺れ、死亡しています。



■安倍理事

「福岡の近辺で、ひと月に3件も発生するのは、やはり異常としか言いようがない。まさに緊急事態といっていいと思います。」



その上で、川遊びをする前に肝に銘じてほしいことがあるといいます。



それは、意識も足場も「崩れる」ということです。



■安倍理事

「楽しさによって、自分の安全意識がまず崩れていく。石は浅い方から深い方に転がっていく。だから崩れる石。もっと危ないのは、それらを支えている砂もスポンジのように崩れていく。崩れるところが重なってしまったところで事故が発生すると考えていただければと思います。」



これから本格化する、水辺のレジャーシーズン。水辺に潜む危険性を再認識する必要があります。