ガソリン価格のカルテル問題で、体制を刷新した県石油商業組合の吉田新理事長が16日、阿部知事の元を訪れました。「業務改善計画書に沿って、信頼回復を図っていく」としています。



県石油商業組合 吉田和生理事長

「一連の対応の面でご迷惑かけまして、大変申し訳ございませんでした。本日は、その後の経緯とか方針、今後の改善方針というところをご説明したくお伺いいたしました」



阿部知事を訪ねたのは、6月3日に就任した県石油商業組合の吉田和生新理事長です。対談は約15分にわたって、非公開で行われました。





県石油商業組合 吉田和生理事長「知事からも、これからの改善・信頼回復というところに期待しているというお話がございました」この後の会見で、吉田理事長は6人の理事が辞任し、新たに県内の各支部長5人が理事に就任したことを明らかにしました。組合を巡っては、去年11月に公正取引委員会が北信支部で独占禁止法違反があったと認定。県石油商業組合 髙見澤秀茂理事長(当時)「1つだけって言ったよね。質問は」記者「30分で終わりなんて、あり得ないですよ」県石油商業組合 髙見澤秀茂理事長(当時)「そんなことないですよ」去年2月に問題が発覚してからこれまで、全ての対応が後手に回っていました。こうした対応について、組合員からも不満の声が上がっていました。新しく就任した吉田理事長は…。県石油商業組合 吉田和生理事長「信頼回復しますと言っても、なかなか信用していただけないと思いますので、（これから）決められたことをきっちりやって、何か問題があればそれを放置せずにすぐ対応を行う、こういう方針でございます」16日の会見では、約1時間にわたって記者の質問に答えました。組合は今後、業務改善計画書に沿って外部理事の登用や、コンプライアンス強化などを図り、3か月ごとに県に対し、定期報告をするとしています。