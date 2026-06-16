シーズンを迎えているネマガリダケですが、県内では遭難が相次いでいます。長野県山ノ内町では、15日から男性(72)が行方不明となっていましたが、16日に発見されました。



中村柊斗記者

「ここに車を止めて、入っていったとみられています」



一時行方不明となったのは、下高井郡山ノ内町に住む男性(72)です。男性は15日午前9時ごろから、同僚と3人でネマガリダケを採るために志賀高原の笠ヶ岳の山林に入りましたが、集合時間になっても待ち合わせ場所に戻らず、行方が分からなくなっていました。





現場は、背丈より高い竹やぶが生い茂る山林内。警察によりますと、男性は携帯電話を持っていて、15日は「今どこにいるか全然わからない」といった電話が警察にありましたが、その後、通じなくなったということです。男性は、車を止めた場所から約5.5キロ離れた林道で、警察に発見されました。けがはなかったということです。また、飯山市照岡では、ネマガリダケを採りに山に入った神奈川県に住む男性(68)の行方が14日からわからなくなっていましたが、16日朝に飯山市内の道路上で発見されました。命に別条はないということです。県警は、ネマガリダケ採りの遭難が増えていることから、複数人で声や目が届く範囲で行動することなどを呼び掛けています。