＜スタジオ＞

（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）

静岡目線のコーナーです。皆さんねこんなメール届いたことありませんか？ちょっとご覧ください。

結構漢字が多くて、怖い感じの内容なんですよ。

「徴収管理事務センター 差し押さえ予告通知書」とか、「未払いのお知らせ」とか、「返金情報確認のお願い」といったもの。こういうのが届いているということ、澤井さんありました?

（澤井志帆アナウンサー）

毎日のようにこういったメールが来るんです。ちょっとドキッとするんですけど、でもやっぱり身に覚えのないお金のメールなので無視するようにはしています。

（藤井さん）

津川さんどうですか？

（コメンテーター 津川祥吾さん）

私も毎日たくさん来るので、このメール開いちゃいけないだけじゃなくて、パソコンの場合はポインターをメールを「件名」にやるだけでも感染する恐れがあるって昔言われたので、ほとんど見ないでどんどん消してます。

（藤井さん）

それがいいですよね。ですから、もうちょっとねペイペイとかいろいろアップルとかって書いてあると、関係あるのかな、と思ってしまうんですが、ぜひ開けないということが大切なんですが、最近生成AIの技術なども向上しておりまして、本物かどうか見分けづらくなっている、注意していても騙されてしまう、という方がいらっしゃるので、あえてですね今回偽サイトに進んでみました。こちらご覧ください。





＜VTR＞（藤井さん）「私は今、静岡県警のサイバー対策本部に来ています。現在のフィッシング詐欺がどのような状況になっているのかおうかがいします」静岡県内でも被害が増えているというフィッシング詐欺。その最新事情について教えていただくのは、日々進化する詐欺のテクニックを調査している、県警サイバー企画課の佐野サイバーセキュリティ対策補佐です。（藤井さん）「フィッシング詐欺の現状どうなっているか教えてください」（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）「フィッシング詐欺は増えていて、令和7年（2025年）では全国で年間245万件もの認知がありました。」これは1日あたり約6700件もの偽サイトが新たに立ち上がっている計算で、そこに誘導するメールはそれ以上に大量に送られています。そして、その数は年々増加しているんです。（藤井さん）「知らないうちに被害にあっている可能性があるかもしれないですね」（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）「その可能性もあります きょうはぜひ学んでほしいと思います」まず、私のもとにもフィッシング詐欺らしいメールが来ていたので見てもらいました。（藤井さん）「これです」（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）「まさにそうです。こういった形で携帯電話のショートメール等に『アカウントの更新が必要です』とメールが届くのが、こちらの方でも多く認知しております。こういったもので入力をしてしまうと犯人側にデータが抜けてしまうというもの。」そして、最近は特に生成AIを利用することで、偽サイトもより巧妙になってきていて、本物と区別がつかなくなっているといいます。（藤井さん）「2台のパソコンがありますが、これは何ですか？」（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）「どちらもAppleのページですが、どちらかがニセモノでどちらかが本物です」（藤井さん）「え？？」2台のパソコンの画面に表示されていたのは、これです。一見、同じサイトに見えますよね？下に説明書きがあることやスペースがあるかぐらいです。皆さんは、どちらが本物でどちらが偽物かわかりますか？（藤井さん）「どちらが良くないサイト？」（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）「こちら（左）が偽物 こちら（右）が本物のサイト」以前は不自然な日本語や文字に外国語が含まれるなど、気づけそうなポイントもありましたが、生成AIで偽サイトを作ることで、本物とほぼ一緒の見た目になってしまいました。ではこの偽サイト、実際に進んでしまったらどうなってしまうのでしょうか。今回は特別にだまされたふりをして偽サイトに入りました。（藤井さん）「これが本当に今、フィッシング詐欺のサイトに行ってるところですよね。引っかかりに行ってるところですね。今入力してもらってます。」（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）「あとクレジットカード（番号）」（藤井さん）「今、ものすごくランダムに適当に入れたものを、「登録されました」となって画面がカードの入力になってますね。」（静岡県警サイバー企画課 佐野 拓也 CS対策補佐）「ここでクレジットカードの名義人と、カード番号というものを入力してしまうと、このデータが抜かれてしまって悪用されてしまうというところなんですね。」（藤井さん）「怖い」＜スタジオ解説＞（藤井さん）これ実際この後、くるくるくるくるしたまんま反応しなかったんですけど、実は入力された情報をその詐欺グループ側が見ていて、本当にカード利用できるかどうかを判断されている可能性がある。（澤井アナ）リアルタイムでも見てるってことですか？（藤井さん）そうです。ですから、今起きてることで、詐欺になってしまう状態になってる人たくさんいらっしゃると思いますのでぜひ気をつけていただきたいと思います。偽サイトで利用されているのが企業の名前なんですが、この左上「フィッシング注意報」て書いてあると思うんですが、今週こういった企業の名前でフィッシング詐欺のメールが送られていますから皆さん気をつけてくださいねという内容なんです。これちょっと大きくしたものを見てみますと、この1から10までで、津川さん、自分に関係のある会社って結構ありますね。そうすると自分と関連があるからといってメールを開いてしまって、フィッシング詐欺の入り口に立ってしまうということなんです。「フィッシング詐欺」って、どういうアルファベットで書かれるかわかります? 澤井さん。（澤井アナ）釣りのフィッシングですか？（藤井さん）さあこちらご覧ください。フィッシング詐欺とはこういうふうに書きます（Phishing）。FじゃなくてPHなんですよ。魚釣りとソフィスティケイティング＝洗練されたという意味の造語なので、PHなんですって。だから魚のフィッシングじゃないんだ。何が洗練されてるんですかね、本当にイライラしますけれども。許せない。ちょっともう一度戻っていただいて、メールのアカウントを見てみますと、セゾンカードだとかAmazonプライムの会員資格とかいろいろ出てくると思うんですが、メールのタイトルに注目していただきたいと思います。「フィッシング詐欺に騙されない」、「メールのURLは疑え」ということで、今、津川さんも心当たりがある会社との取引があったということなんですが、これ一回こういうのがあったら公式サイトに行って自分でアクセスをしてこういう注意報が出ていないかということも確認していただきたいと思います。一番引っかかりやすい人の特徴は「せかされる人」。じゃあ、フィッシング詐欺に騙されないためにどうするかというと、「一度立ち止まる自分を作る」。せかされたら、IDパスワードを求められたら、心当たりのないメッセージが来たら、「一度立ち止まる」ということができるかどうか。澤井さんどうですか。（澤井アナ）無理かもしれない。緊急を要するものになると判断能力も鈍りますし、早くどうにかしなきゃって思っちゃって、行っちゃうかもしれない。（藤井さん）「お金を振り込んでください」というフィッシング詐欺のメールばっかりではなくて、「アマゾンの資格が期限切れなんで情報を更新してください」という内容だと、これお金払うわけじゃないから別に行ってもいいかなって思いがちなんですけど、ここ本当に気をつけていただきたいと思います。そして最後これを一番理解してもらいたい。「判断には時間をかけることが一番大切」ということなんです。最後、藤井貴彦の静岡目線（ゆっくりと）「判断には時間をかけることが一番大切」ぐらいの余裕を持ってメールを開けていただきたいと思います。静岡目線でした。