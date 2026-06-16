ランコムの新作ティントリップ登場♡艶とうるおい続く美容液ティントに注目

ランコムから、美しいツヤと発色、そしてうるおいを兼ね備えた新作ティントリップ「ラプソリュルージュグレーズティンテーション」が登場します。1990年から愛され続けるアイコンリップシリーズの新製品として、2026年7月3日（金）より全国発売。86％スキンケアベースの贅沢な処方で、メイクアップとリップケアを同時に叶える注目アイテムです。全8色の豊富なカラーバリエーションにも注目が集まっています♡

美容液発想で叶えるうるおいリップ

「ラプソリュルージュグレーズティンテーション」は、美容液のような心地よさが魅力のリキッドルージュです。

顔料や色素を除く86％がスキンケアベースで構成されており、プロキシレン²、ヒアルロン酸³、グリセリン⁴などの保湿成分を配合。

唇をやさしく包み込みながら、みずみずしいうるおいをキープします。

ベタつきを感じにくい軽やかなテクスチャーで、一日中¹快適なつけ心地を実現。さらに、熟したザクロの甘さと芳醇なバニラ、カシスが調和した上品な香りが、メイクタイムを特別な時間へと導いてくれます。

¹ランコム調べ。個人差があります。

²整肌成分：ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール

³保湿成分：ヒアルロン酸Na

⁴保湿成分：グリセリン

LakaからUVケア対応リップ誕生♡うるおい続く新作リップ2種をチェック

全8色で楽しむ魅力的なカラー展開

カラーは全8色をラインアップ。ナチュラルメイクから華やかなメイクまで幅広く対応します。

701 スヌーズインヌード（ヌードベージュ）



703 チョコレートフィースト（レッドブラウン）



705 ピンクスターマティーニ（粘膜ピンク）



707 ベリーベリーテンプティング（ベリーピンク）



708 ラスティローズ（ローズベージュ）



709 ルージュレイジ（アプリコットレッド）



711 モーベラスガール（モーヴローズ）



712 チェリーボンバスティック（チェリーレッド）

唇そのものが自然に色づいたようなティント効果で、8時間¹発色が続くのも魅力。ヌードカラーから鮮やかなレッド系まで揃っているので、その日の気分やファッションに合わせて選べます。

長時間続くツヤと美しい仕上がり

美しい仕上がりをサポートするのが、唇に均一にフィットするペタルシェイプ・アプリケーターです。

輪郭をなぞりやすく、小回りが利くため、リップラインも簡単に美しく描けます。テクニックに自信がない方でも、ムラなく仕上げられるのがうれしいポイントです。

また、自然なツヤ感と透明感のある発色が長時間⁹持続。デイリー使いはもちろん、お出かけや特別な日のメイクにもぴったりです。

⁵顔料、色素を除く

⁶ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール（整肌成分）

⁷ヒアルロン酸Na（保湿成分）

⁸グリセリン（保湿成分）

⁹ランコム調べ。個人差があります。

発売情報をチェック

「ラプソリュルージュグレーズティンテーション」は容量4.5mL、価格5,610円（税込）。

発売日は2026年7月3日（金）ですが、全国発売に先駆けて2026年6月26日（金）よりランコム公式オンラインショップ、2026年7月1日（水）より阪急うめだ本店およびHANKYU BEAUTY ONLINEにて先行発売されます。

気になるカラーをいち早くチェックしたい方は、先行発売もぜひ活用してみてください♪

艶やかな唇で新しい魅力を発見♡

ランコムの新作ティントリップは、リップメイクの美しさとスキンケア効果を両立した注目アイテムです。

86％スキンケアベースのうるおい感、長時間続くツヤと発色、そして選ぶ楽しさのある全8色展開など、魅力がたっぷり詰まっています。

毎日のメイクをワンランクアップさせたい方はもちろん、自分らしい美しさを引き出したい方にもおすすめ。ぜひお気に入りの1色を見つけてみてください♡