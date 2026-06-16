お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと、東貴博（56）が16日、火曜パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。社会人特別入試で入学した駒大法学部政治学科を3年で中退した理由を明かした。

この日は歌手の岩崎良美がゲスト出演。岩崎は還暦間近の2021年4月に桜美林大学大学院修士課程に入学、経営学を学んでいる。東も、同年に社会人特別入試で受験に挑戦した駒大法学部政治学科に入学したが、3年で退学したことを明かしている。

リスナーから「大人になってから改めて学ぶことで、新たに見えてきた景色は何かありますか？」と質問が寄せられる中、東は「僕も50過ぎてから、普通に大学行ったんですね。そうするとやっぱり自分で金を払ってるから、元取ろうとするんだよね」と主張。「たぶん若いときに聞いていたら、たぶんうとうとしていたんだろうけど、“こんなに先生っていいこと言ってたんだ”じゃないけど、“ためになることをこんなにも言ってるんだ”みたいなね」としみじみ。

「先生は年下だったみんな」とし「僕も一番前で座ってました。質問して、俺が間違えたりすると、みんなだんだん手が挙がるようになるんだよね、活気づくんだよね、クラスが」と話すも「まあ私は中退でしたけどね。（岩崎は）ちゃんと卒業して、偉いよね」と苦笑した。

「単位は全部取ったんです。フル単取って、3年でやめたんです」と東。これに、岩崎は思わず「もったない！」と衝撃。東は「ちょうど地震があったんでね、能登の。4年は一回も行かなくても卒業できたんですけど、（授業料が）もったいないなと思って、その100万円を能登に寄付したんです」と中退の理由を明かすと、岩崎は「偉い」と感心していた。