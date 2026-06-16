故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。TBSのバラエティー番組「さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかスペシャル」で共演するなど、親交の深かったお笑いタレントの明石家さんま（70）も参列した。

さんまは斎場の入口で歌手の和田アキ子と顔を合わせ、言葉を交わす場面も。車で斎場から出る際には右手を上げて報道陣に応えた。

さんまは玉緒さんのユニークなキャラクターを見出してバラエティー番組に誘い、「お母さん」と呼んで慕っていた。TBS「明石家多国籍軍」「さんまのSUPERからくりTV」などでも共演。95年にスタートした「さんま・玉緒のお年玉…」は正月の恒例番組となった。

13日放送のパーソナリティーを務めるMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」では「最後まで笑いの神が棲み着いていた。お母さんどうもありがとう。感謝しかない」と悼んでいた。

プロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長、勝さんの“一番弟子”だった俳優・松平健、女優の浅田美代子、歌手の田川寿美、俳優・鶴見辰吾らも参列した。

告別式は17日午前9時30分から同斎場で営まれる。