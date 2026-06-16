将棋の第51期棋王就位式が16日、東京都内で行われ、4連覇を達成した藤井聡太棋王（23）＝王将含む6冠＝に就位状、賞杯などが贈呈された。

2〜3月に行われた5番勝負では2期連続挑戦者の増田康宏八段（28）に1勝2敗と追い込まれながら2連勝し、防衛に成功。永世棋王資格獲得に王手をかけた。

藤井は謝辞で逆襲のきっかけになった第4局について「苦戦を意識することもあったが、粘り強く指し、終盤には強く踏み込むことができた」と回想。同時期に行われた第75期王将戦も1勝3敗とカド番に立たされながらも逆転し「振り返ってみると、この第4局を機に好転のきっかけをつかむことができた」と明かした。

花束贈呈とお祝いスピーチは脳科学者の中野信子氏が担当。「脳科学という立場から見させていただきますと、こんな人めったに存在しないわけで。もう興味津々というか。解剖したりしたいと思ってないので安心してください」と藤井棋王を笑わせ、「アマチュアは前頭葉を活発に使い指し手を考えるが、プロはあまり使わない。藤井棋王に聞いたところ、直感（を大事に）というところで、研究結果と一致する」と興味津々に解説。「現在、AIが食い尽す生のデータが枯渇している。藤井棋王のような生のデータがほしくて仕方ない。同じ時代に生まれたのはラッキー。人類の希望の星として応援していきたい」とエールを送った。