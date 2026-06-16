「前回登板の投げ方的にそこまで良くなかった」気になる左膝の状態

【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）の本拠地レイズ戦で先発が予定されている。2日前となった15日（同16日）にはブルペン入りせずキャッチボールのみで調整。デーブ・ロバーツ監督は「膝の状態を考慮して、彼がもう1日休ませたいという考えだった」と説明した。次回登板に向けては、明日に軽めのブルペン投球を行って調整するという。

大谷は11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で、7回に「左膝の炎症」より途中交代。その後本人は原因について「このプレーっていう特定ができないんですけど。おそらく、前回登板の投げ方的にそこまで良くなかったので、っていう感じじゃないかなと思います」と分析していた。

15日（同16日）の試合中に米スポーツ局「ESPN」のインタビューを受けたロバーツ監督は、膝の状態については問題ないとしながらも、「膝は少しぎこちない状況で、どちらかというと（打撃より）スローイングやピッチングの時に感じるそうだ」と説明している。

大谷は先発2日前にブルペン入りすることが多いが、この日の試合前はキャッチボールのみ。ロバーツ監督は「明日ブルペンでの投球（ピッチング）を行う予定だ。そこまで球数を投げ込むわけではなく、マウンドに上がって膝の感覚を確かめて、水曜日に備える」と話した。膝の状態を考慮し、これまでよりも軽めの調整で、今季12度目のマウンドにあがる。（Full-Count編集部）