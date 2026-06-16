テレビウォッチャーが選ぶ2026年上半期「おもしろかったバラエティ」ベスト3　『水ダウ』危険な生放送、有吉弘行の番組で起きたマジ喧嘩

テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、テレビウォッチャーの飲用てれびが、2026年上半期のバラエティ番組ベスト3を発表する。

【画像】緊急生放送にお茶の間騒然！ 『水曜日のダウンタウン』の攻めすぎた企画

後輩に滅多打ちされた出川哲朗が放った言葉

テレビを取り巻くルールは増えた。しかし、ルールが人を縛るほど、人は思い通りにならなくなる。そのおもしろさを、2026年上半期の番組は何度か思い出させてくれた。今年前半におもしろかったバラエティ番組を、3つピックアップしてみたい。

まず、トーク番組から。2月23日から3週にわたって放送された『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）の世代間トークがおもしろかった。

テーマは「お笑い平成世代と令和世代のすれ違いを埋めよう」。平成世代の側では、出川哲朗が「若い世代にゴールデンで冠番組をめざしてほしい」などと彼特有の強いテレビ愛を軸にした主張を熱く繰り広げる。ネットもいいが、テレビでスターになってほしいと。

これに対し、令和世代の蓮見翔（ダウ90000）は「出川さんはお笑いより流行ってる」のだから、出川こそYouTubeなどに出て視聴者を引っ張ってくるべきと主張する。

さらに、森田哲矢（さらば青春の光）は、テレビにしか出ていない出川はもはや怠慢だなどと誇張気味に追撃する。劣勢に立たされた出川。そのリアクションは――

「えぇ…」

令和のルールブックの前での戸惑い。出川が浮かべた予想外の苦笑いは、平成・令和の世代を問わず大きな笑いを生んだ。

正直に言えば、企画自体は「世代対立×テレビ論」という既視感のあるものだ。見飽きていると言ってもいい。

それでも番組がおもしろくなった最大の理由は、やはり出川の存在だろう。言語化が巧みな令和世代との対比もあって、言葉に詰まる姿がおもしろさと共にテレビ愛の深さを引き立てる。

「嫌いな男」から「愛されキャラ」へ、さらにはリアクション芸人のレジェンドへ、平成を通して時代の波に翻弄されてきた出川が、さらなる時代のルールブックの変化に戸惑う姿には、哀愁混じりのおかしみも漂っていた。

「押してくれよ俺を」芸人の心からの叫び

2つ目は、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）。1月21日に放送された、生放送での高野正成（きしたかの）の高飛び込みチャレンジである。

発端は昨年11月放送の企画だった。10メートルの飛び込み台から紙飛行機を投げ、自らプールに飛び込んで紙飛行機をキャッチする番組オリジナル競技。それに参加していた高野は、最後まで一度も飛び込めずにチャレンジを終えていた。

「押してくれよ俺を」

時代的に飛び込みを無理強いするのはあまりよくないという周囲の芸人たちの声に、高野はそう漏らしていた。そこで今回改めて、生放送の舞台が用意されたわけだ。

ただ、高野は今回もなかなか飛び込めない。前回共にチャレンジした芸人らが応援にかけつけるも、やはり飛べない。飛び込み台の端までは行くものの、あと一歩が踏み出せない。

そんな何かが起きそうで起きない様子がずっと続く。画面はほとんど変わらず、小太りの中年男性が飛び込み台の上で逡巡を繰り返しているだけだ。しかし、画面からなぜか目が離せない。

そういえば、『大悟の芸人領収書』で品川祐（品川庄司）はこう語っていた。

「ルールがある競技はそれはそれでおもしろいじゃん。テレビのルールが厳しくなればなるほど、そのなかで何をやるかっていうおもしろはまだテレビの中にもある」

それこそ出川的な「押すなよ」が「押せ」を意味するお約束（ルール）が成立し難い時代。そこで今回、番組側が高野の背中を「押す」ために用意したのが生放送だった。

約60分の放送時間という制限（ルール）のなかに高野を投げ込み、その一部始終を実況中継した。テレビの今日的な制約を、テレビならではの方法で乗り越えていた。

テレビの放送時間が生む緊張感は見る者を引きつけ、高野の人間としてのおもしろさをさらに引き出す。自由のなかでは埋もれてしまう癖や弱さや勇気が、制約のなかで輪郭を持ち始める。時間というルールがあるテレビならではの、おもしろさを感じる企画だった。

「もうこの6人で会うことはないだろう」ロケ中の大喧嘩？

3つ目は、1月11日・18日に放送された『有吉クイズ』（テレビ朝日系）のメモドライブ。2025年から定期的に放送されているシリーズの独身男女編である。

この企画の肝はメモだ。出演者たちはドライブやアクティビティを楽しむ一方、その瞬間の感情をスマホにメモしている。隠れて本音を吐露してしまうゲームの設計が、ロケのなかに組み込まれているわけだ。表と裏の動きが重なったとき生まれるズレがおもしろさを生む。

今回のロケも、当初はまるで恋愛ドキュメンタリーのようだった。だが、各々が買い出しから戻りバーベキューが始まると雰囲気は一変。お互いの言動にギスギスしはじめる。当初の甘酸っぱい空気は霧散し、画面に漂い始めるのは本音のデスゲームめいた雰囲気だ。

メモ上で男性陣への違和感を徐々に書き込んでいた熊元プロレス（紅しょうが）は、とうとう直接不満をぶつけ始める。本音を書かされる裏のルールが、出演者の表の言動に染み出てくる。恋愛ドキュメンタリー風に始まったロケは、メモに上書きされながら徐々に崩壊していった。渡辺隆（錦鯉）がメモる。

「もうこの6人で会うことはないだろう」

出川は変化する時代のルールブックの前で戸惑い、高野は生放送の制約に追い込まれ、メモドライブの出演者たちは本音を書き続けるうちに恋愛ドキュメンタリーの筋書きを自ら壊していった。振り返れば、今回挙げた3本はいずれもルールと人間の番組だったように思う。

テレビを取り巻くルールは、昔よりずっと増えたと言われる。しかし、そのルールが人間を縛るほど、画面に映る人間はむしろ思い通りの動きをしなくなる。その予測不能さにテレビの魅力があるのだろう。

ルールのなかで思い通りにならない人間の厄介さと、それゆえに漏れ出る人間のおもしろさ。2026年上半期におもしろかったバラエティは、テレビがそんな「人間」を映すメディアであることを思い出させてくれた。

文／飲用てれび