山形県東根市ではきょう、園児たちに地元のさくらんぼについて学び、親しんでもらおうと、さくらんぼの収穫体験が行われました。

【写真を見る】「とれたー！」「でかいの2個！」園児がさくらんぼ収穫を体験 お手製のかごに入れて、家族と一緒に食べるおみやげに（山形・東根市）

「とれたー！でっかいのー！」

東根市では、園児たちに特産のさくらんぼについて学び、親しんでもらおうと、毎年この収穫体験を行っています。

園児たちが訪れたＪＲさくらんぼ東根駅前の「さくらんぼ公園」には、紅秀峰や佐藤錦、月山錦など７種類のさくらんぼの木２２本が観賞用として植えられていて、きょうは特別にもぎとりが許可されました。

「ハートのさくらんぼ見つけたー！」

「でかいの２個！よし！」

「わ！葉っぱだけとれたー！」

きょうは東根市内の２つの保育園から年長の園児およそ８０人が集まりました。

■たくさんのさくらんぼに興味津々！

収穫の前にさくらんぼの品種について学んだ園児たちは、さまざまな種類のさくらんぼを見つけて興味津々。

こちらは、紅秀峰の収穫を楽しむ園児たち。

「めちゃくちゃ楽しい」

「おしりみたいにくっついてる」

「すごくおもしろかった」

Ｑいま採ったさくらんぼは何という名前かわかる？

「ちょっと忘れちゃった」

ちなみに、園児たちがさくらんぼを入れていたのは・・・

■お手製のかごに入れて家族へおみやげ♪

「牛乳パックだよ！牛乳パックを２つハサミでちょきちょきして」

「みんなにあげたい。パパとママとお姉ちゃん」

園児たちは、きょう収穫したさくらんぼをお手製のかごに入れて自宅に持ち帰り、家族とともに地元の味覚を味わうということです。