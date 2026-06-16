山形県議会６月定例会がきょう開会し、およそ５５億円の補正予算案などが上程されました。物価高騰を受けた経済支援などが中心となっています。

【写真を見る】補正予算案およそ55億円 物価高騰を受けた経済支援が中心 藪の刈払いなどクマ対策補助の増額も（山形）

きょう開会した県議会６月定例会では、総額５４億６９００万円の一般会計補正予算案などが審議されます。

補正予算案の中身は県民や事業者への経済的な支援が中心で、一般家庭などのＬＰガス料金の負担軽減や、ひとり親世帯への県産米の提供などに８億２２００万円が計上されています。

また、中東情勢の緊迫化で石油由来の製品の値上がりや入荷遅れが起きているとして、医療や農林水産業などの事業者に対する価格高騰分の補助や急激な物価高騰に備える中小企業向けセミナーの実施費用などとして、２９億８１００万円が盛り込まれています。

■クマ対策補助の増額も

吉村知事「物価高騰対策につきましては、これまでに計上している予算と合わせ切れ目なく重層的な支援を行うことにより、引き続き県民の暮らしと事業活動継続の下支えに全力で取り組んでまいります」

このほか、クマ対策として藪の刈払いや不要果樹の伐採に対する補助を７２００万円増額することなども盛り込まれました。

県議会６月定例会は来月３日に閉会します。