西武鉄道からの発表です。

【映像】西武鉄道が導入するオリジナルファン付きベスト（全身ショット）

「制服着用時のルールの見直しを行います

西武鉄道株式会社は、社員一人ひとりが安心して長く働けるよう、働く環境や福利厚生の充実に力を入れています。その取り組みの一環として、熱中症対策をはじめとする気候変動等への対応を図り、心身ともに健康で、安心して働ける環境とすべく、2026年6月16日（火）から、駅係員・乗務員の制帽等の着用を一部任意とし、オリジナルファン付きベストの導入および速乾性・清涼感のある半袖シャツの導入を行います。

また、黒色のスニーカーの着用も可能とするなど、一部、制服着用時のルールを緩和することで、これまで以上に働きやすい環境を作ることを目指します。

当社ではこれまでも、全職場に対する食環境の改善や、技術部門における移動式休憩所の導入、『熱中症対策アンバサダー』の導入などの取り組みを行ってまいりました。

今後も、従業員の働く環境整備を進めることで、西武グループが掲げる人財戦略上のスローガン『はたらく人を、ほほえむ人へ。』を実現するとともに、ご利用のお客さまに安全・安心・快適なサービスを提供できるよう努めてまいります」

（『ABEMA NEWS』より）