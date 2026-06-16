ボールを手にポーズを取る横浜ＤｅＮＡのビド（左）とエンカーナシオン＝横浜市中区

横浜ＤｅＮＡに加入した新外国人のオスバルド・ビド投手（３０）＝１９０センチ、７９キロ、右投げ右打ち＝とヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）＝１９３センチ、１１３キロ、右投げ右打ち＝が１６日、横浜市中区で入団会見を行った。

米大リーグ通算１１勝のビドは、先発の一角として期待される。「長いイニングを投げられる自信がある。先発する時は全勝し、（現在のリーグ）４位からチームを優勝させることが目標」と頼もしい言葉を口にした。

今季はホワイトソックスでプレーし、昨季まで横浜ＤｅＮＡに在籍したケイや村上とチームメートだった。『（村上とは）アメリカの野球はこうだよね』と話をしていた。球場内外でいい人。すごく良くしてもらった」と笑顔で振り返った。

エンカーナシオンは今季ジャイアンツでプレー。メジャー通算１０本塁打の右の長距離砲は「来日する時には１００パーセントの状態に仕上がっていた。いつでもいける」と順調ぶりをうかがわせた。

会見前には横浜スタジアムで汗を流し、打撃練習でバックスクリーンに直撃する打球を放ったという。チーム本塁打数はリーグワースト。打線の起爆剤として期待され、「長打力が自分の強み。二塁打、三塁打、本塁打に注目してほしい」とアピールした。