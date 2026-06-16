THD-600D4

TVS REGZAは、レグザ録画用USB HDD2機種を6月26日に発売する。ラインナップと市場想定価格は、6TBの「THD-600D4」が110,000円前後、4TBの「THD-400V4」が66,000円前後。

レグザの録画用USB HDDで「純正ならではの品質」をアピールしている。

THD-600D4は、4TBのタイムシフトマシン録画用HDDと、2TBの通常録画用HDDの2つを搭載することで、1台でタイムシフトマシン録画と通常録画が同時に行なえるのが特徴。ファンレス設計で騒音の小さいAV用ハードディスクを採用している。

THD-400V4もファンレス設計でアルミ放熱ボディを採用。24時間連続録画に対応している。

THD-400V4

【THD-600D4】 消費電力：12W 外形寸法：200×200×36mm(幅×奥行き×高さ/横置き時) 重量：約1.4kg インターフェイス：USB 3.0/USB 2.0 USB-B 付属品：USB 3.0ケーブル(1m)×1本、USB 2.0ケーブル(1m)×1本、縦置き用スタンド、ACアダプターなど【THD-400V4】 消費電力：8W 外形寸法：212.6×120×30.9mm(幅×奥行き×高さ/本体のみ) 重量：約1.1kg インターフェイス：USB 3.0/USB 2.0 USB-B 付属品：USBケーブル(1m)×1本、縦置き用スタンド、ACアダプターなど