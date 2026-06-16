ラグビーリーグワン1部の相模原が6月16日、神奈川県庁に黒岩祐治知事を表敬訪問した。

チームからは石井晃GM、FL吉田杏主将（29）、LO松本光貴（25）が出席。レギュラーシーズン4勝14敗で最下位の12位ながら、入れ替え戦に勝って1部に残留したことを報告した。

相模原のホストエリアである神奈川県の黒岩知事は、昨年12月21日に相模原―横浜の神奈川ダービーを観戦。「最後までハラハラした」と17―10で相模原が勝った試合を振り返った。1部残留を喜んだうえで「来季もしっかり応援していきますから、頑張ってください」と声をかけた。

神奈川県と相模原は、2020年に連携と協力に関する協定を締結した。今季は、神奈川県が「全緑応援」として、相模原のホーム最終戦が行われた5月10日の3日前の7日に、県庁舎を相模原のチームカラーである緑にライトアップ。チームも県民を試合に招待するなど、協力関係を進めてきた。

この日も、黒岩知事は相模原のジャージーを着て登場。チームからはサイン入り写真パネルを贈呈するなど、関係が良好だけに、結果を出したい思いも強い。石井GMは「とにかく、応援はありがたい」と話したうえで、来季の構想を明かす。

グレン・ディレーニーHCが引き続き指揮を執ることは決定。今季の反省から「（社会人リーグ時代の）三菱重工相模原の時代から大事にしてきた、ダイナボアーズのDNAを考える必要がある」と話す。そのうえで、今季限りで退団する12選手に代わる選手の補強を進める考えだ。

吉田主将は、今季リーグ2位の多さだった220の反則数を念頭に「今季は規律、精度で厳しい学びがあった」と話す。チームの伝統、DNAは「ハードワーク」と位置づけ「幹の部分が薄れていた。幹を太くし、根っこからやり直す必要がある」と来季を見据える。

4勝しかできなかった今季の1勝を観戦していたのが、黒岩知事。吉田主将は「毎試合、ブレずに試合に臨んでいるが、（知事の前で）勝てたのはよかった。こうしてプレーできているのも、たくさんのサポートのおかげ。フィールドで勝つことでしか、返せない」と思いを強くしていた。