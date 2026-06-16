第108回全国高校野球選手権大会（8月5日から18日間、甲子園）の出場校を決める兵庫大会の組み合わせ抽選会が16日、兵庫県明石市内で開かれた。149チームが参加。日程が順調に消化されれば、7月26日にほっともっとフィールド神戸で決勝が行われる。

報徳学園、神戸国際大付、東洋大姫路、滝川二、社、明石商…私立、公立問わず実力校が割拠し、例年、戦国大会の様相を呈す兵庫大会。今夏は上位常連校に加え、旋風を予感させるダークホースも揃う。

その筆頭は今春の県大会で準優勝と躍進した高砂だ。投打の大黒柱・杉山龍作（3年）を中心に、昨秋から神港学園、明石商、東洋大姫路といった強豪私学と互角以上の戦いを演じてきた。攻守に総合力が高く、悲願の甲子園初出場を視界に捉える。シード校として臨む今夏は、10日に香寺―県西宮の勝者と初戦を迎える。

高砂に続くのは、同じ公立の実力校・武庫荘総合だ。今春県大会は2回戦で敗れたものの、東洋大姫路と4―5の接戦を演じた。その試合で打っては本塁打、投げても先発4回無失点と躍動した片山翔貴（2年）が、投打の軸として存在感を示す。鍛え上げられた守備も堅く、チームとしての総合力が高い。順当に勝ち上がれば、4回戦でシード校・神戸国際大付と激突する。

好投手を擁す公立2校も虎視眈々（たんたん）と頂点を狙う。小野工は最速140キロ右腕・西海颯汰（3年）が投打の大黒柱で、夏の捲土（けんど）重来を見据える。昨秋の県大会2回戦で、その小野工を破って8強入りした明石清水も好右腕・覚道大空（3年）を擁して初の頂点を目指す。いずれもノーシードからの躍進を期す。

上記4校以外にも神港学園、須磨翔風、市尼崎、彩星工科、六甲アイランド、東播磨なども、虎視眈々（たんたん）と頂点をうかがう。例年以上に、熱い戦いが繰り広げられそうだ。