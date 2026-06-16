6月18日、名古屋市中川区にオープンするのは「NAKAGAWA CANAL DOORS」。場所は、名古屋駅にほど近い中川運河の一番北側。ここに、ホテル・レストラン・スポーツ施設を含む、新たな施設が誕生します。

【写真を見る】名古屋の中川運河に新スポット誕生 ホテル･レストラン･スポーツなどが楽しめる｢NAKAGAWA CANAL DOORS｣ 6月18日開業 どんな施設？

（瀧川幸樹アナウンサー）

「注目店の一つが『PAUL』です。名古屋とゆかりがあるそうなんです」



1889年創業、フランス発祥のベーカリー「PAUL」は、世界54か国に840店舗以上、国内でも27店舗を展開。大人気店が15年ぶりに名古屋に出店します。

フランスから生地を仕入れ提供「本場と同じ美味しさ」

店の一番人気は、クロワッサン！



（瀧川アナ）

「中川運河を見ながら食べるPAULのクロワッサン…なんて優雅なんでしょうか。口に入れた瞬間バターの香りが広がります」

「本場と同じ美味しさ」を提供すべく、フランスから生地を仕入れ、食感は外はさっくり、中はふわっと。そして、あっさりとした風味が特徴です。



ほかにも、クロワッサン生地で、チョコレートを包み焼き上げた「パン・ショコラ」や、フランスの伝統菓子「カヌレ」も人気商品。

35年前…国外1号店は名古屋だった!?

今回「NAKAGAWA CANAL DOORS」への出店の背景には、過去の名古屋との深いつながりがありました。



（PAUL CANAL DOORS 加藤純平さん）

「もともとPAULが名古屋にできたのが（フランス）国外1号店」



35年前の1991年、日本1号店を松坂屋名古屋店にオープン。その後、場所を変えながら名古屋で営業を続けていましたが、2010年に名古屋駅の地下街にあった店舗が閉店。

今回15年ぶりに名古屋へ帰ってきました。



（加藤さん）

「“原点の地”に出店したいという思いを抱きながらやってきた。中川運河に15年越しに出店することができて幸せ」



18日の開業日から、3日間限定でオープン記念セットを販売するということです。クロワッサンなどパン5個にドリンクがついたお得なセットです。

大型カフェレストラン 注目のランチは？

次に取材したのは、本格イタリア料理を提供する大型カフェレストラン「CANALIA trattoria&cafe」。注目したのは、ランチメニュー。淡路島のブランド牛が素材の「炭火焼ハンバーグステーキランチ」。



（瀧川アナ）

「炭焼きの香ばしい香りがして、とても美味しい。お肉もジューシーで、噛めば噛むほど肉のうま味が引き立ちます」

赤身のうま味を凝縮するため、炭火で焼き上げた逸品です。



そのほか、白ワインの代わりに知多半島の地酒を味付けに使ったパスタなどもおすすめメニュー。運河の景色を眺めながら楽しめます。

全ての部屋で中川運河を一望できるホテル

（瀧川アナ）

「レストランやカフェだけじゃなく、中川運河を一望できるホテルもあります」



オールインクルーシブホテル「SETRE CANAL NAGOYA」は、「100年経っても変わらない景観」をコンセプトに展開。系列のホテルは、これまで夜景や水辺を楽しめる立地が人気を博してきました。18日にグランドオープンする「SETRE CANAL NAGOYA」もさまざまな魅力が…

宿泊者が軽食やドリンクをいつでも頂けるラウンジスペースに、窓からは中川運河を一望できます。

コンセプト通り、水辺の景観を楽しめるよう全24室を運河沿いに配置。

宿泊客は愛知の木材を内装に使った、サウナも楽しむことができます。

そして、浴室やサウナのすぐ隣には、運河沿いに広々としたテラス空間が。ドリンクやアイス片手に、湯上がり時間をのんびり過ごすこともできます。1泊2食付きで、大人1人3万円～です。

世界的に人気のスポーツが楽しめる！？名古屋初の屋外常設コート

「NAKAGAWA CANAL DOORS」には、初心者でも楽しめ世界的に人気スポーツとなってきたアメリカ発祥の「ピックルボール」の名古屋初となる屋外常設コートも誕生しました。

さらに、中川運河を運航する「クルーズ名古屋」では、施設開業に合わせ新ルートも誕生。

施設を発着点とし、昭和初期の雰囲気を残す倉庫群や、名古屋市指定の有形文化財「松重閘門」を巡るルートです。



（名古屋市 住宅都市局 林俊樹課長）

「歴史を感じることもでき、水辺の非日常の船上体験ができる。にぎわいの活性化につなげていきたい」

「東洋一の大運河」中川運河の始まりは…

では、名古屋の中川運河の歴史を少々…



戦前の1932年に供用開始となった中川運河は、当時「東洋一の大運河」と呼ばれました。名古屋港と内陸部の物流を担う水上輸送路で、多い時には年間7万5000隻の船が利用する、名古屋の「物流の要」に。その後、国内が高度成長期に入った1960年代をピークに、トラック輸送の発展などが影響し運河を利用する船は激減しました。

今では1日数隻程度の利用に落ち込んでいます。こうした物流環境の変化を受けて名古屋市などは2012年には「中川運河再生計画」を発表し、新たな価値や役割を見いだすための対策に取り組んできました。



（林課長）

「近年だとプロムナードとか、歩いて楽しい空間を作っている」

愛知発の調理器具「バーミキュラ」の複合施設も

運河沿いの景観が魅力のカフェなど、様々な施設も誘致してきました。その一つが、「バーミキュラビレッジ」。

2010年代に「魔法の鍋」とも呼ばれ、空前の大ヒットを記録した、愛知発の調理器具「バーミキュラ」。

中川区で創業した鋳造メーカーのブランドの聖地「バーミキュラビレッジ」は、運河沿いに位置し、バーミキュラの食の世界観などを発信するレストランなどが人気の複合施設。

2019年にオープンすると、食材本来のうまみを引き出したヘルシーな料理が楽しめると大きな話題に。今でも、名古屋市内外から多くの人が訪れます。

「中川運河再生計画」2032年ごろまで継続予定

こうした14年取り組んできた「中川運河再生計画」の集大成とも言えるのが、「NAKAGAWA CANAL DOORS」なのです。



（林課長）

「いろいろな人たちが昼夜問わず楽しめる場所を目指して、ホテルや飲食施設・アクティビティーが複合的にできて、目玉になると期待している」

再生計画はこれで終わりではなく、今のところ2032年ごろまでは続く予定です。



（林課長）

「水辺を中心とした街づくりをしながら、名古屋市の魅力向上につなげたい」