　Jリーグは16日、2026-27シーズンのJ3全試合対戦カードを発表した。

　新シーズンの開幕節は8月8日(土)もしくは9日(日)に迎える。25年シーズンにJ2から降格し、1シーズンでのJ2復帰を目指すロアッソ熊本はSC相模原、レノファ山口FCはAC長野パルセイロ、愛媛FCは奈良クラブと開幕節での対戦が予定されている。

　なお、キックオフ日時やスタジアム、TV放送等の詳細は7月1日に発表予定となっている。

▽J3リーグ

第1節

8月8日(土)or9日(日)

福島 vs 讃岐

栃木SC vs 金沢

相模原 vs 熊本

長野 vs 山口

滋賀 vs 岐阜

鳥取 vs FC大阪

愛媛 vs 奈良

高知 vs 松本

鹿児島 vs 群馬

琉球 vs 北九州

第2節

8月15日(土)or16日(日)

群馬 vs 相模原

松本 vs 滋賀

金沢 vs 福島

岐阜 vs 高知

FC大阪 vs 長野

奈良 vs 鹿児島

山口 vs 琉球

愛媛 vs 鳥取

北九州 vs 讃岐

熊本 vs 栃木SC

第3節

8月22日(土)or23日(日)

栃木SC vs 北九州

群馬 vs 滋賀

相模原 vs 金沢

松本 vs 愛媛

FC大阪 vs 琉球

奈良 vs 山口

鳥取 vs 福島

高知 vs 讃岐

熊本 vs 長野

鹿児島 vs 岐阜

第4節

8月29日(土)or30日(日)

福島 vs 奈良

長野 vs 群馬

金沢 vs 愛媛

岐阜 vs 栃木SC

滋賀 vs 鳥取

山口 vs FC大阪

讃岐 vs 鹿児島

高知 vs 熊本

北九州 vs 松本

琉球 vs 相模原

第5節

9月5日(土)or6日(日)

栃木SC vs 高知

群馬 vs 福島

相模原 vs 長野

松本 vs FC大阪

岐阜 vs 金沢

鳥取 vs 山口

讃岐 vs 滋賀

愛媛 vs 北九州

熊本 vs 奈良

鹿児島 vs 琉球

第6節

9月12日(土)or13日(日)

福島 vs 熊本

松本 vs 相模原

長野 vs 栃木SC

滋賀 vs 鹿児島

FC大阪 vs 愛媛

奈良 vs 岐阜

山口 vs 群馬

高知 vs 金沢

北九州 vs 鳥取

琉球 vs 讃岐

第7節

9月19日(土)or20日(日)

群馬 vs 高知

相模原 vs 北九州

長野 vs 岐阜

金沢 vs 山口

滋賀 vs 琉球

FC大阪 vs 福島

鳥取 vs 奈良

愛媛 vs 讃岐

熊本 vs 松本

鹿児島 vs 栃木SC

第8節

9月26日(土)

福島 vs 長野

栃木SC vs 松本

群馬 vs 熊本

金沢 vs 鳥取

奈良 vs 滋賀

山口 vs 相模原

讃岐 vs 岐阜

高知 vs FC大阪

北九州 vs 鹿児島

琉球 vs 愛媛

第9節

10月3日(土)or4日(日)

相模原 vs FC大阪

松本 vs 鳥取

長野 vs 奈良

岐阜 vs 山口

滋賀 vs 熊本

讃岐 vs 栃木SC

愛媛 vs 群馬

北九州 vs 高知

鹿児島 vs 福島

琉球 vs 金沢

第10節

10月10日(土)or11日(日)

福島 vs 滋賀

栃木SC vs 山口

群馬 vs 琉球

相模原 vs 讃岐

松本 vs 鹿児島

FC大阪 vs 金沢

奈良 vs 北九州

鳥取 vs 岐阜

高知 vs 長野

熊本 vs 愛媛

第11節

10月17日(土)or18日(日)

長野 vs 松本

金沢 vs 奈良

岐阜 vs 福島

滋賀 vs 相模原

鳥取 vs 群馬

山口 vs 高知

讃岐 vs 熊本

北九州 vs FC大阪

鹿児島 vs 愛媛

琉球 vs 栃木SC

第12節

10月21日(水)

福島 vs 北九州

栃木SC vs 滋賀

松本 vs 群馬

長野 vs 琉球

岐阜 vs 相模原

FC大阪 vs 奈良

讃岐 vs 金沢

愛媛 vs 山口

熊本 vs 鳥取

鹿児島 vs 高知

第13節

10月24日(土)or25日(日)

群馬 vs 讃岐

相模原 vs 栃木SC

松本 vs 山口

滋賀 vs 金沢

FC大阪 vs 鹿児島

奈良 vs 琉球

鳥取 vs 高知

愛媛 vs 福島

北九州 vs 長野

熊本 vs 岐阜

第14節

10月31日(土)

福島 vs 松本

栃木SC vs 愛媛

長野 vs 滋賀

金沢 vs 群馬

岐阜 vs FC大阪

山口 vs 北九州

讃岐 vs 奈良

高知 vs 相模原

鹿児島 vs 熊本

琉球 vs 鳥取

第15節

11月3日(火・祝)

栃木SC vs 福島

金沢 vs 長野

FC大阪 vs 熊本

奈良 vs 群馬

鳥取 vs 相模原

山口 vs 鹿児島

讃岐 vs 松本

高知 vs 愛媛

北九州 vs 滋賀

琉球 vs 岐阜

第16節

11月7日(土)or8日(日)

福島 vs 琉球

群馬 vs FC大阪

相模原 vs 鹿児島

松本 vs 金沢

長野 vs 讃岐

岐阜 vs 北九州

奈良 vs 高知

鳥取 vs 栃木SC

愛媛 vs 滋賀

熊本 vs 山口

第17節

11月14日(土)or15日(日)

福島 vs 相模原

栃木SC vs 奈良

長野 vs 愛媛

金沢 vs 熊本

岐阜 vs 松本

滋賀 vs FC大阪

讃岐 vs 山口

北九州 vs 群馬

鹿児島 vs 鳥取

琉球 vs 高知

第18節

11月21日(土)or22日(日)

群馬 vs 栃木SC

松本 vs 琉球

金沢 vs 鹿児島

FC大阪 vs 讃岐

奈良 vs 相模原

鳥取 vs 長野

山口 vs 滋賀

愛媛 vs 岐阜

高知 vs 福島

熊本 vs 北九州

第19節

11月25日(水)

相模原 vs 愛媛

長野 vs 鹿児島

岐阜 vs 群馬

滋賀 vs 高知

FC大阪 vs 栃木SC

奈良 vs 松本

山口 vs 福島

讃岐 vs 鳥取

北九州 vs 金沢

琉球 vs 熊本

第20節

11月28日(土)or29日(日)

福島 vs 鳥取

栃木SC vs 相模原

群馬 vs 松本

長野 vs 北九州

金沢 vs 岐阜

滋賀 vs 愛媛

高知 vs 奈良

熊本 vs FC大阪

鹿児島 vs 讃岐

琉球 vs 山口

第21節

12月5日(土)or6日(日)

相模原 vs 群馬

松本 vs 高知

長野 vs 金沢

岐阜 vs 滋賀

奈良 vs FC大阪

鳥取 vs 鹿児島

山口 vs 熊本

讃岐 vs 福島

愛媛 vs 琉球

北九州 vs 栃木SC

第22節

12月12日(土)or13日(日)

栃木SC vs 岐阜

群馬 vs 鳥取

滋賀 vs 長野

FC大阪 vs 相模原

讃岐 vs 愛媛

高知 vs 山口

北九州 vs 福島

熊本 vs 金沢

鹿児島 vs 松本

琉球 vs 奈良

第23節

2月20日(土)or21日(日)

栃木SC vs 鳥取

群馬 vs 長野

相模原 vs 松本

滋賀 vs 福島

FC大阪 vs 北九州

奈良 vs 讃岐

山口 vs 岐阜

愛媛 vs 高知

熊本 vs 琉球

鹿児島 vs 金沢

第24節

2月27日(土)or28日(日)

福島 vs 金沢

群馬 vs 奈良

相模原 vs 鳥取

岐阜 vs 長野

山口 vs 松本

讃岐 vs FC大阪

愛媛 vs 栃木SC

高知 vs 滋賀

北九州 vs 熊本

琉球 vs 鹿児島

第25節

3月6日(土)or7日

栃木SC vs 琉球

金沢 vs 讃岐

岐阜 vs 愛媛

滋賀 vs 松本

FC大阪 vs 山口

奈良 vs 福島

鳥取 vs 北九州

高知 vs 群馬

熊本 vs 相模原

鹿児島 vs 長野

第26節

3月13日(土)or14日(日)

福島 vs 鹿児島

群馬 vs 岐阜

松本 vs 奈良

長野 vs 鳥取

滋賀 vs 栃木SC

山口 vs 金沢

讃岐 vs 高知

愛媛 vs 熊本

北九州 vs 相模原

琉球 vs FC大阪

第27節

3月17日(水)

福島 vs FC大阪

栃木SC vs 讃岐

群馬 vs 山口

相模原 vs 琉球

金沢 vs 滋賀

奈良 vs 熊本

鳥取 vs 松本

愛媛 vs 長野

高知 vs 岐阜

鹿児島 vs 北九州

第28節

3月20日(土)or21日(日・祝)

相模原 vs 高知

松本 vs 北九州

長野 vs 福島

金沢 vs 栃木SC

岐阜 vs 讃岐

FC大阪 vs 群馬

奈良 vs 愛媛

山口 vs 鳥取

熊本 vs 鹿児島

琉球 vs 滋賀

第29節

3月27日(土)or28日(日)

福島 vs 高知

栃木SC vs FC大阪

長野 vs 熊本

岐阜 vs 琉球

滋賀 vs 群馬

鳥取 vs 金沢

讃岐 vs 相模原

愛媛 vs 松本

北九州 vs 山口

鹿児島 vs 奈良

第30節

4月3日(土)or4日(日)

群馬 vs 愛媛

相模原 vs 福島

松本 vs 岐阜

金沢 vs 北九州

FC大阪 vs 滋賀

奈良 vs 鳥取

山口 vs 栃木SC

高知 vs 鹿児島

熊本 vs 讃岐

琉球 vs 長野

第31節

4月10日(土)or11日(日)

福島 vs 群馬

栃木SC vs 熊本

長野 vs 高知

金沢 vs 松本

岐阜 vs 奈良

滋賀 vs 山口

鳥取 vs 琉球

讃岐 vs 北九州

愛媛 vs 相模原

鹿児島 vs FC大阪

第32節

4月17日(土)or18日(日)

相模原 vs 滋賀

松本 vs 長野

岐阜 vs 鹿児島

FC大阪 vs 鳥取

奈良 vs 金沢

山口 vs 讃岐

高知 vs 栃木SC

北九州 vs 愛媛

熊本 vs 福島

琉球 vs 群馬

第33節

4月24日(土)or25日(日)

福島 vs 山口

栃木SC vs 長野

群馬 vs 北九州

相模原 vs 岐阜

松本 vs 熊本

金沢 vs FC大阪

滋賀 vs 奈良

鳥取 vs 讃岐

愛媛 vs 鹿児島

高知 vs 琉球

第34節

4月29日(木・祝)

福島 vs 栃木SC

長野 vs 相模原

金沢 vs 高知

FC大阪 vs 松本

鳥取 vs 愛媛

山口 vs 奈良

讃岐 vs 琉球

北九州 vs 岐阜

熊本 vs 群馬

鹿児島 vs 滋賀

第35節

5月3日(月・祝)or4日(火・祝)

栃木SC vs 鹿児島

群馬 vs 金沢

相模原 vs 山口

松本 vs 讃岐

岐阜 vs 熊本

滋賀 vs 北九州

奈良 vs 長野

愛媛 vs FC大阪

高知 vs 鳥取

琉球 vs 福島

第36節

5月9日(日)

福島 vs 愛媛

松本 vs 栃木SC

金沢 vs 琉球

FC大阪 vs 岐阜

鳥取 vs 滋賀

山口 vs 長野

讃岐 vs 群馬

北九州 vs 奈良

熊本 vs 高知

鹿児島 vs 相模原

第37節

5月15日(土)or16日(日)

福島 vs 岐阜

栃木SC vs 群馬

相模原 vs 奈良

長野 vs FC大阪

滋賀 vs 讃岐

鳥取 vs 熊本

愛媛 vs 金沢

高知 vs 北九州

鹿児島 vs 山口

琉球 vs 松本

第38節

5月23日(日)

群馬 vs 鹿児島

松本 vs 福島

金沢 vs 相模原

岐阜 vs 鳥取

FC大阪 vs 高知

奈良 vs 栃木SC

山口 vs 愛媛

讃岐 vs 長野

北九州 vs 琉球

熊本 vs 滋賀