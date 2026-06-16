2026-27シーズンのJ3全対戦カードが決定!! 1季でのJ2復帰狙う熊本は相模原、山口は長野、愛媛は奈良と開幕節で激突
Jリーグは16日、2026-27シーズンのJ3全試合対戦カードを発表した。
新シーズンの開幕節は8月8日(土)もしくは9日(日)に迎える。25年シーズンにJ2から降格し、1シーズンでのJ2復帰を目指すロアッソ熊本はSC相模原、レノファ山口FCはAC長野パルセイロ、愛媛FCは奈良クラブと開幕節での対戦が予定されている。
なお、キックオフ日時やスタジアム、TV放送等の詳細は7月1日に発表予定となっている。
▽J3リーグ
第1節
8月8日(土)or9日(日)
福島 vs 讃岐
栃木SC vs 金沢
相模原 vs 熊本
長野 vs 山口
滋賀 vs 岐阜
鳥取 vs FC大阪
愛媛 vs 奈良
高知 vs 松本
鹿児島 vs 群馬
琉球 vs 北九州
第2節
8月15日(土)or16日(日)
群馬 vs 相模原
松本 vs 滋賀
金沢 vs 福島
岐阜 vs 高知
FC大阪 vs 長野
奈良 vs 鹿児島
山口 vs 琉球
愛媛 vs 鳥取
北九州 vs 讃岐
熊本 vs 栃木SC
第3節
8月22日(土)or23日(日)
栃木SC vs 北九州
群馬 vs 滋賀
相模原 vs 金沢
松本 vs 愛媛
FC大阪 vs 琉球
奈良 vs 山口
鳥取 vs 福島
高知 vs 讃岐
熊本 vs 長野
鹿児島 vs 岐阜
第4節
8月29日(土)or30日(日)
福島 vs 奈良
長野 vs 群馬
金沢 vs 愛媛
岐阜 vs 栃木SC
滋賀 vs 鳥取
山口 vs FC大阪
讃岐 vs 鹿児島
高知 vs 熊本
北九州 vs 松本
琉球 vs 相模原
第5節
9月5日(土)or6日(日)
栃木SC vs 高知
群馬 vs 福島
相模原 vs 長野
松本 vs FC大阪
岐阜 vs 金沢
鳥取 vs 山口
讃岐 vs 滋賀
愛媛 vs 北九州
熊本 vs 奈良
鹿児島 vs 琉球
第6節
9月12日(土)or13日(日)
福島 vs 熊本
松本 vs 相模原
長野 vs 栃木SC
滋賀 vs 鹿児島
FC大阪 vs 愛媛
奈良 vs 岐阜
山口 vs 群馬
高知 vs 金沢
北九州 vs 鳥取
琉球 vs 讃岐
第7節
9月19日(土)or20日(日)
群馬 vs 高知
相模原 vs 北九州
長野 vs 岐阜
金沢 vs 山口
滋賀 vs 琉球
FC大阪 vs 福島
鳥取 vs 奈良
愛媛 vs 讃岐
熊本 vs 松本
鹿児島 vs 栃木SC
第8節
9月26日(土)
福島 vs 長野
栃木SC vs 松本
群馬 vs 熊本
金沢 vs 鳥取
奈良 vs 滋賀
山口 vs 相模原
讃岐 vs 岐阜
高知 vs FC大阪
北九州 vs 鹿児島
琉球 vs 愛媛
第9節
10月3日(土)or4日(日)
相模原 vs FC大阪
松本 vs 鳥取
長野 vs 奈良
岐阜 vs 山口
滋賀 vs 熊本
讃岐 vs 栃木SC
愛媛 vs 群馬
北九州 vs 高知
鹿児島 vs 福島
琉球 vs 金沢
第10節
10月10日(土)or11日(日)
福島 vs 滋賀
栃木SC vs 山口
群馬 vs 琉球
相模原 vs 讃岐
松本 vs 鹿児島
FC大阪 vs 金沢
奈良 vs 北九州
鳥取 vs 岐阜
高知 vs 長野
熊本 vs 愛媛
第11節
10月17日(土)or18日(日)
長野 vs 松本
金沢 vs 奈良
岐阜 vs 福島
滋賀 vs 相模原
鳥取 vs 群馬
山口 vs 高知
讃岐 vs 熊本
北九州 vs FC大阪
鹿児島 vs 愛媛
琉球 vs 栃木SC
第12節
10月21日(水)
福島 vs 北九州
栃木SC vs 滋賀
松本 vs 群馬
長野 vs 琉球
岐阜 vs 相模原
FC大阪 vs 奈良
讃岐 vs 金沢
愛媛 vs 山口
熊本 vs 鳥取
鹿児島 vs 高知
第13節
10月24日(土)or25日(日)
群馬 vs 讃岐
相模原 vs 栃木SC
松本 vs 山口
滋賀 vs 金沢
FC大阪 vs 鹿児島
奈良 vs 琉球
鳥取 vs 高知
愛媛 vs 福島
北九州 vs 長野
熊本 vs 岐阜
第14節
10月31日(土)
福島 vs 松本
栃木SC vs 愛媛
長野 vs 滋賀
金沢 vs 群馬
岐阜 vs FC大阪
山口 vs 北九州
讃岐 vs 奈良
高知 vs 相模原
鹿児島 vs 熊本
琉球 vs 鳥取
第15節
11月3日(火・祝)
栃木SC vs 福島
金沢 vs 長野
FC大阪 vs 熊本
奈良 vs 群馬
鳥取 vs 相模原
山口 vs 鹿児島
讃岐 vs 松本
高知 vs 愛媛
北九州 vs 滋賀
琉球 vs 岐阜
第16節
11月7日(土)or8日(日)
福島 vs 琉球
群馬 vs FC大阪
相模原 vs 鹿児島
松本 vs 金沢
長野 vs 讃岐
岐阜 vs 北九州
奈良 vs 高知
鳥取 vs 栃木SC
愛媛 vs 滋賀
熊本 vs 山口
第17節
11月14日(土)or15日(日)
福島 vs 相模原
栃木SC vs 奈良
長野 vs 愛媛
金沢 vs 熊本
岐阜 vs 松本
滋賀 vs FC大阪
讃岐 vs 山口
北九州 vs 群馬
鹿児島 vs 鳥取
琉球 vs 高知
第18節
11月21日(土)or22日(日)
群馬 vs 栃木SC
松本 vs 琉球
金沢 vs 鹿児島
FC大阪 vs 讃岐
奈良 vs 相模原
鳥取 vs 長野
山口 vs 滋賀
愛媛 vs 岐阜
高知 vs 福島
熊本 vs 北九州
第19節
11月25日(水)
相模原 vs 愛媛
長野 vs 鹿児島
岐阜 vs 群馬
滋賀 vs 高知
FC大阪 vs 栃木SC
奈良 vs 松本
山口 vs 福島
讃岐 vs 鳥取
北九州 vs 金沢
琉球 vs 熊本
第20節
11月28日(土)or29日(日)
福島 vs 鳥取
栃木SC vs 相模原
群馬 vs 松本
長野 vs 北九州
金沢 vs 岐阜
滋賀 vs 愛媛
高知 vs 奈良
熊本 vs FC大阪
鹿児島 vs 讃岐
琉球 vs 山口
第21節
12月5日(土)or6日(日)
相模原 vs 群馬
松本 vs 高知
長野 vs 金沢
岐阜 vs 滋賀
奈良 vs FC大阪
鳥取 vs 鹿児島
山口 vs 熊本
讃岐 vs 福島
愛媛 vs 琉球
北九州 vs 栃木SC
第22節
12月12日(土)or13日(日)
栃木SC vs 岐阜
群馬 vs 鳥取
滋賀 vs 長野
FC大阪 vs 相模原
讃岐 vs 愛媛
高知 vs 山口
北九州 vs 福島
熊本 vs 金沢
鹿児島 vs 松本
琉球 vs 奈良
第23節
2月20日(土)or21日(日)
栃木SC vs 鳥取
群馬 vs 長野
相模原 vs 松本
滋賀 vs 福島
FC大阪 vs 北九州
奈良 vs 讃岐
山口 vs 岐阜
愛媛 vs 高知
熊本 vs 琉球
鹿児島 vs 金沢
第24節
2月27日(土)or28日(日)
福島 vs 金沢
群馬 vs 奈良
相模原 vs 鳥取
岐阜 vs 長野
山口 vs 松本
讃岐 vs FC大阪
愛媛 vs 栃木SC
高知 vs 滋賀
北九州 vs 熊本
琉球 vs 鹿児島
第25節
3月6日(土)or7日
栃木SC vs 琉球
金沢 vs 讃岐
岐阜 vs 愛媛
滋賀 vs 松本
FC大阪 vs 山口
奈良 vs 福島
鳥取 vs 北九州
高知 vs 群馬
熊本 vs 相模原
鹿児島 vs 長野
第26節
3月13日(土)or14日(日)
福島 vs 鹿児島
群馬 vs 岐阜
松本 vs 奈良
長野 vs 鳥取
滋賀 vs 栃木SC
山口 vs 金沢
讃岐 vs 高知
愛媛 vs 熊本
北九州 vs 相模原
琉球 vs FC大阪
第27節
3月17日(水)
福島 vs FC大阪
栃木SC vs 讃岐
群馬 vs 山口
相模原 vs 琉球
金沢 vs 滋賀
奈良 vs 熊本
鳥取 vs 松本
愛媛 vs 長野
高知 vs 岐阜
鹿児島 vs 北九州
第28節
3月20日(土)or21日(日・祝)
相模原 vs 高知
松本 vs 北九州
長野 vs 福島
金沢 vs 栃木SC
岐阜 vs 讃岐
FC大阪 vs 群馬
奈良 vs 愛媛
山口 vs 鳥取
熊本 vs 鹿児島
琉球 vs 滋賀
第29節
3月27日(土)or28日(日)
福島 vs 高知
栃木SC vs FC大阪
長野 vs 熊本
岐阜 vs 琉球
滋賀 vs 群馬
鳥取 vs 金沢
讃岐 vs 相模原
愛媛 vs 松本
北九州 vs 山口
鹿児島 vs 奈良
第30節
4月3日(土)or4日(日)
群馬 vs 愛媛
相模原 vs 福島
松本 vs 岐阜
金沢 vs 北九州
FC大阪 vs 滋賀
奈良 vs 鳥取
山口 vs 栃木SC
高知 vs 鹿児島
熊本 vs 讃岐
琉球 vs 長野
第31節
4月10日(土)or11日(日)
福島 vs 群馬
栃木SC vs 熊本
長野 vs 高知
金沢 vs 松本
岐阜 vs 奈良
滋賀 vs 山口
鳥取 vs 琉球
讃岐 vs 北九州
愛媛 vs 相模原
鹿児島 vs FC大阪
第32節
4月17日(土)or18日(日)
相模原 vs 滋賀
松本 vs 長野
岐阜 vs 鹿児島
FC大阪 vs 鳥取
奈良 vs 金沢
山口 vs 讃岐
高知 vs 栃木SC
北九州 vs 愛媛
熊本 vs 福島
琉球 vs 群馬
第33節
4月24日(土)or25日(日)
福島 vs 山口
栃木SC vs 長野
群馬 vs 北九州
相模原 vs 岐阜
松本 vs 熊本
金沢 vs FC大阪
滋賀 vs 奈良
鳥取 vs 讃岐
愛媛 vs 鹿児島
高知 vs 琉球
第34節
4月29日(木・祝)
福島 vs 栃木SC
長野 vs 相模原
金沢 vs 高知
FC大阪 vs 松本
鳥取 vs 愛媛
山口 vs 奈良
讃岐 vs 琉球
北九州 vs 岐阜
熊本 vs 群馬
鹿児島 vs 滋賀
第35節
5月3日(月・祝)or4日(火・祝)
栃木SC vs 鹿児島
群馬 vs 金沢
相模原 vs 山口
松本 vs 讃岐
岐阜 vs 熊本
滋賀 vs 北九州
奈良 vs 長野
愛媛 vs FC大阪
高知 vs 鳥取
琉球 vs 福島
第36節
5月9日(日)
福島 vs 愛媛
松本 vs 栃木SC
金沢 vs 琉球
FC大阪 vs 岐阜
鳥取 vs 滋賀
山口 vs 長野
讃岐 vs 群馬
北九州 vs 奈良
熊本 vs 高知
鹿児島 vs 相模原
第37節
5月15日(土)or16日(日)
福島 vs 岐阜
栃木SC vs 群馬
相模原 vs 奈良
長野 vs FC大阪
滋賀 vs 讃岐
鳥取 vs 熊本
愛媛 vs 金沢
高知 vs 北九州
鹿児島 vs 山口
琉球 vs 松本
第38節
5月23日(日)
群馬 vs 鹿児島
松本 vs 福島
金沢 vs 相模原
岐阜 vs 鳥取
FC大阪 vs 高知
奈良 vs 栃木SC
山口 vs 愛媛
讃岐 vs 長野
北九州 vs 琉球
熊本 vs 滋賀
新シーズンの開幕節は8月8日(土)もしくは9日(日)に迎える。25年シーズンにJ2から降格し、1シーズンでのJ2復帰を目指すロアッソ熊本はSC相模原、レノファ山口FCはAC長野パルセイロ、愛媛FCは奈良クラブと開幕節での対戦が予定されている。
なお、キックオフ日時やスタジアム、TV放送等の詳細は7月1日に発表予定となっている。
第1節
8月8日(土)or9日(日)
福島 vs 讃岐
栃木SC vs 金沢
相模原 vs 熊本
長野 vs 山口
滋賀 vs 岐阜
鳥取 vs FC大阪
愛媛 vs 奈良
高知 vs 松本
鹿児島 vs 群馬
琉球 vs 北九州
第2節
8月15日(土)or16日(日)
群馬 vs 相模原
松本 vs 滋賀
金沢 vs 福島
岐阜 vs 高知
FC大阪 vs 長野
奈良 vs 鹿児島
山口 vs 琉球
愛媛 vs 鳥取
北九州 vs 讃岐
熊本 vs 栃木SC
第3節
8月22日(土)or23日(日)
栃木SC vs 北九州
群馬 vs 滋賀
相模原 vs 金沢
松本 vs 愛媛
FC大阪 vs 琉球
奈良 vs 山口
鳥取 vs 福島
高知 vs 讃岐
熊本 vs 長野
鹿児島 vs 岐阜
第4節
8月29日(土)or30日(日)
福島 vs 奈良
長野 vs 群馬
金沢 vs 愛媛
岐阜 vs 栃木SC
滋賀 vs 鳥取
山口 vs FC大阪
讃岐 vs 鹿児島
高知 vs 熊本
北九州 vs 松本
琉球 vs 相模原
第5節
9月5日(土)or6日(日)
栃木SC vs 高知
群馬 vs 福島
相模原 vs 長野
松本 vs FC大阪
岐阜 vs 金沢
鳥取 vs 山口
讃岐 vs 滋賀
愛媛 vs 北九州
熊本 vs 奈良
鹿児島 vs 琉球
第6節
9月12日(土)or13日(日)
福島 vs 熊本
松本 vs 相模原
長野 vs 栃木SC
滋賀 vs 鹿児島
FC大阪 vs 愛媛
奈良 vs 岐阜
山口 vs 群馬
高知 vs 金沢
北九州 vs 鳥取
琉球 vs 讃岐
第7節
9月19日(土)or20日(日)
群馬 vs 高知
相模原 vs 北九州
長野 vs 岐阜
金沢 vs 山口
滋賀 vs 琉球
FC大阪 vs 福島
鳥取 vs 奈良
愛媛 vs 讃岐
熊本 vs 松本
鹿児島 vs 栃木SC
第8節
9月26日(土)
福島 vs 長野
栃木SC vs 松本
群馬 vs 熊本
金沢 vs 鳥取
奈良 vs 滋賀
山口 vs 相模原
讃岐 vs 岐阜
高知 vs FC大阪
北九州 vs 鹿児島
琉球 vs 愛媛
第9節
10月3日(土)or4日(日)
相模原 vs FC大阪
松本 vs 鳥取
長野 vs 奈良
岐阜 vs 山口
滋賀 vs 熊本
讃岐 vs 栃木SC
愛媛 vs 群馬
北九州 vs 高知
鹿児島 vs 福島
琉球 vs 金沢
第10節
10月10日(土)or11日(日)
福島 vs 滋賀
栃木SC vs 山口
群馬 vs 琉球
相模原 vs 讃岐
松本 vs 鹿児島
FC大阪 vs 金沢
奈良 vs 北九州
鳥取 vs 岐阜
高知 vs 長野
熊本 vs 愛媛
第11節
10月17日(土)or18日(日)
長野 vs 松本
金沢 vs 奈良
岐阜 vs 福島
滋賀 vs 相模原
鳥取 vs 群馬
山口 vs 高知
讃岐 vs 熊本
北九州 vs FC大阪
鹿児島 vs 愛媛
琉球 vs 栃木SC
第12節
10月21日(水)
福島 vs 北九州
栃木SC vs 滋賀
松本 vs 群馬
長野 vs 琉球
岐阜 vs 相模原
FC大阪 vs 奈良
讃岐 vs 金沢
愛媛 vs 山口
熊本 vs 鳥取
鹿児島 vs 高知
第13節
10月24日(土)or25日(日)
群馬 vs 讃岐
相模原 vs 栃木SC
松本 vs 山口
滋賀 vs 金沢
FC大阪 vs 鹿児島
奈良 vs 琉球
鳥取 vs 高知
愛媛 vs 福島
北九州 vs 長野
熊本 vs 岐阜
第14節
10月31日(土)
福島 vs 松本
栃木SC vs 愛媛
長野 vs 滋賀
金沢 vs 群馬
岐阜 vs FC大阪
山口 vs 北九州
讃岐 vs 奈良
高知 vs 相模原
鹿児島 vs 熊本
琉球 vs 鳥取
第15節
11月3日(火・祝)
栃木SC vs 福島
金沢 vs 長野
FC大阪 vs 熊本
奈良 vs 群馬
鳥取 vs 相模原
山口 vs 鹿児島
讃岐 vs 松本
高知 vs 愛媛
北九州 vs 滋賀
琉球 vs 岐阜
第16節
11月7日(土)or8日(日)
福島 vs 琉球
群馬 vs FC大阪
相模原 vs 鹿児島
松本 vs 金沢
長野 vs 讃岐
岐阜 vs 北九州
奈良 vs 高知
鳥取 vs 栃木SC
愛媛 vs 滋賀
熊本 vs 山口
第17節
11月14日(土)or15日(日)
福島 vs 相模原
栃木SC vs 奈良
長野 vs 愛媛
金沢 vs 熊本
岐阜 vs 松本
滋賀 vs FC大阪
讃岐 vs 山口
北九州 vs 群馬
鹿児島 vs 鳥取
琉球 vs 高知
第18節
11月21日(土)or22日(日)
群馬 vs 栃木SC
松本 vs 琉球
金沢 vs 鹿児島
FC大阪 vs 讃岐
奈良 vs 相模原
鳥取 vs 長野
山口 vs 滋賀
愛媛 vs 岐阜
高知 vs 福島
熊本 vs 北九州
第19節
11月25日(水)
相模原 vs 愛媛
長野 vs 鹿児島
岐阜 vs 群馬
滋賀 vs 高知
FC大阪 vs 栃木SC
奈良 vs 松本
山口 vs 福島
讃岐 vs 鳥取
北九州 vs 金沢
琉球 vs 熊本
第20節
11月28日(土)or29日(日)
福島 vs 鳥取
栃木SC vs 相模原
群馬 vs 松本
長野 vs 北九州
金沢 vs 岐阜
滋賀 vs 愛媛
高知 vs 奈良
熊本 vs FC大阪
鹿児島 vs 讃岐
琉球 vs 山口
第21節
12月5日(土)or6日(日)
相模原 vs 群馬
松本 vs 高知
長野 vs 金沢
岐阜 vs 滋賀
奈良 vs FC大阪
鳥取 vs 鹿児島
山口 vs 熊本
讃岐 vs 福島
愛媛 vs 琉球
北九州 vs 栃木SC
第22節
12月12日(土)or13日(日)
栃木SC vs 岐阜
群馬 vs 鳥取
滋賀 vs 長野
FC大阪 vs 相模原
讃岐 vs 愛媛
高知 vs 山口
北九州 vs 福島
熊本 vs 金沢
鹿児島 vs 松本
琉球 vs 奈良
第23節
2月20日(土)or21日(日)
栃木SC vs 鳥取
群馬 vs 長野
相模原 vs 松本
滋賀 vs 福島
FC大阪 vs 北九州
奈良 vs 讃岐
山口 vs 岐阜
愛媛 vs 高知
熊本 vs 琉球
鹿児島 vs 金沢
第24節
2月27日(土)or28日(日)
福島 vs 金沢
群馬 vs 奈良
相模原 vs 鳥取
岐阜 vs 長野
山口 vs 松本
讃岐 vs FC大阪
愛媛 vs 栃木SC
高知 vs 滋賀
北九州 vs 熊本
琉球 vs 鹿児島
第25節
3月6日(土)or7日
栃木SC vs 琉球
金沢 vs 讃岐
岐阜 vs 愛媛
滋賀 vs 松本
FC大阪 vs 山口
奈良 vs 福島
鳥取 vs 北九州
高知 vs 群馬
熊本 vs 相模原
鹿児島 vs 長野
第26節
3月13日(土)or14日(日)
福島 vs 鹿児島
群馬 vs 岐阜
松本 vs 奈良
長野 vs 鳥取
滋賀 vs 栃木SC
山口 vs 金沢
讃岐 vs 高知
愛媛 vs 熊本
北九州 vs 相模原
琉球 vs FC大阪
第27節
3月17日(水)
福島 vs FC大阪
栃木SC vs 讃岐
群馬 vs 山口
相模原 vs 琉球
金沢 vs 滋賀
奈良 vs 熊本
鳥取 vs 松本
愛媛 vs 長野
高知 vs 岐阜
鹿児島 vs 北九州
第28節
3月20日(土)or21日(日・祝)
相模原 vs 高知
松本 vs 北九州
長野 vs 福島
金沢 vs 栃木SC
岐阜 vs 讃岐
FC大阪 vs 群馬
奈良 vs 愛媛
山口 vs 鳥取
熊本 vs 鹿児島
琉球 vs 滋賀
第29節
3月27日(土)or28日(日)
福島 vs 高知
栃木SC vs FC大阪
長野 vs 熊本
岐阜 vs 琉球
滋賀 vs 群馬
鳥取 vs 金沢
讃岐 vs 相模原
愛媛 vs 松本
北九州 vs 山口
鹿児島 vs 奈良
第30節
4月3日(土)or4日(日)
群馬 vs 愛媛
相模原 vs 福島
松本 vs 岐阜
金沢 vs 北九州
FC大阪 vs 滋賀
奈良 vs 鳥取
山口 vs 栃木SC
高知 vs 鹿児島
熊本 vs 讃岐
琉球 vs 長野
第31節
4月10日(土)or11日(日)
福島 vs 群馬
栃木SC vs 熊本
長野 vs 高知
金沢 vs 松本
岐阜 vs 奈良
滋賀 vs 山口
鳥取 vs 琉球
讃岐 vs 北九州
愛媛 vs 相模原
鹿児島 vs FC大阪
第32節
4月17日(土)or18日(日)
相模原 vs 滋賀
松本 vs 長野
岐阜 vs 鹿児島
FC大阪 vs 鳥取
奈良 vs 金沢
山口 vs 讃岐
高知 vs 栃木SC
北九州 vs 愛媛
熊本 vs 福島
琉球 vs 群馬
第33節
4月24日(土)or25日(日)
福島 vs 山口
栃木SC vs 長野
群馬 vs 北九州
相模原 vs 岐阜
松本 vs 熊本
金沢 vs FC大阪
滋賀 vs 奈良
鳥取 vs 讃岐
愛媛 vs 鹿児島
高知 vs 琉球
第34節
4月29日(木・祝)
福島 vs 栃木SC
長野 vs 相模原
金沢 vs 高知
FC大阪 vs 松本
鳥取 vs 愛媛
山口 vs 奈良
讃岐 vs 琉球
北九州 vs 岐阜
熊本 vs 群馬
鹿児島 vs 滋賀
第35節
5月3日(月・祝)or4日(火・祝)
栃木SC vs 鹿児島
群馬 vs 金沢
相模原 vs 山口
松本 vs 讃岐
岐阜 vs 熊本
滋賀 vs 北九州
奈良 vs 長野
愛媛 vs FC大阪
高知 vs 鳥取
琉球 vs 福島
第36節
5月9日(日)
福島 vs 愛媛
松本 vs 栃木SC
金沢 vs 琉球
FC大阪 vs 岐阜
鳥取 vs 滋賀
山口 vs 長野
讃岐 vs 群馬
北九州 vs 奈良
熊本 vs 高知
鹿児島 vs 相模原
第37節
5月15日(土)or16日(日)
福島 vs 岐阜
栃木SC vs 群馬
相模原 vs 奈良
長野 vs FC大阪
滋賀 vs 讃岐
鳥取 vs 熊本
愛媛 vs 金沢
高知 vs 北九州
鹿児島 vs 山口
琉球 vs 松本
第38節
5月23日(日)
群馬 vs 鹿児島
松本 vs 福島
金沢 vs 相模原
岐阜 vs 鳥取
FC大阪 vs 高知
奈良 vs 栃木SC
山口 vs 愛媛
讃岐 vs 長野
北九州 vs 琉球
熊本 vs 滋賀