秋春制元年26-27シーズンのJ2対戦カードが決定!26年開催分のキックオフ時間は7月1日に判明
秋春制移行となる26-27シーズンのJ2リーグ戦日程が発表になった。この日は第1節から第38節までの開催候補日と対戦カードのみで、26年開催分のキックオフ時間など詳細は7月1日に判明する。27年開催分は12月上旬発表で調整している。
なお、8月16日にMUFGスタジアム(国立競技場)で行う第2節の横浜FC対磐田のみキックオフ時間が決まっており、18時となっている。
第1節
26年8月8日(土)or9日(日)
札幌 vs 徳島
八戸 vs 富山
山形 vs 栃木
いわき vs 今治
大宮 vs 新潟
磐田 vs 秋田
藤枝 vs 仙台
鳥栖 vs 甲府
大分 vs 湘南
宮崎 vs 横浜FC
第2節
26年8月16日(日)
横浜FC 18:00 磐田 [MUFG国立]
26年8月15日(土)or16日(日)
仙台 vs 大分
秋田 vs 富山
栃木 vs 八戸
湘南 vs 山形
甲府 vs 宮崎
新潟 vs 札幌
藤枝 vs いわき
徳島 vs 鳥栖
今治 vs 大宮
第3節
26年8月22日(土)or23日(日)
札幌 vs 大宮
八戸 vs 仙台
秋田 vs 甲府
山形 vs 横浜FC
新潟 vs 藤枝
富山 vs 今治
磐田 vs 徳島
鳥栖 vs 栃木
大分 vs いわき
宮崎 vs 湘南
第4節
26年8月29日(土)or30日(日)
八戸 vs 秋田
仙台 vs 宮崎
いわき vs 新潟
栃木 vs 磐田
大宮 vs 湘南
横浜FC vs 鳥栖
甲府 vs 札幌
富山 vs 藤枝
徳島 vs 大分
今治 vs 山形
第5節
26年9月5日(土)or6日(日)
札幌 vs 栃木
秋田 vs 大宮
山形 vs 甲府
横浜FC vs 新潟
湘南 vs 仙台
磐田 vs 富山
藤枝 vs 八戸
徳島 vs いわき
鳥栖 vs 宮崎
大分 vs 今治
第6節
26年9月12日(土)or13日(日)
八戸 vs 湘南
仙台 vs 札幌
秋田 vs 徳島
いわき vs 横浜FC
大宮 vs 大分
甲府 vs 磐田
新潟 vs 山形
富山 vs 栃木
今治 vs 鳥栖
宮崎 vs 藤枝
第7節
26年9月19日(土)or20日(日)
札幌 vs 大分
八戸 vs 宮崎
山形 vs 富山
栃木 vs 仙台
横浜FC vs 今治
湘南 vs 秋田
甲府 vs 徳島
新潟 vs 磐田
藤枝 vs 大宮
鳥栖 vs いわき
第8節
26年9月26日(土)
秋田 vs 新潟
山形 vs 鳥栖
いわき vs 仙台
大宮 vs 甲府
富山 vs 横浜FC
磐田 vs 八戸
徳島 vs 栃木
今治 vs 湘南
大分 vs 藤枝
宮崎 vs 札幌
第9節
26年10月3日(土)or4日(日)
札幌 vs いわき
八戸 vs 横浜FC
仙台 vs 磐田
秋田 vs 鳥栖
栃木 vs 今治
甲府 vs 富山
新潟 vs 徳島
藤枝 vs 湘南
大分 vs 山形
宮崎 vs 大宮
第10節
26年10月10日(土)or11日(日)
山形 vs 仙台
いわき vs 秋田
大宮 vs 八戸
横浜FC vs 大分
湘南 vs 新潟
甲府 vs 栃木
富山 vs 宮崎
磐田 vs 札幌
徳島 vs 今治
鳥栖 vs 藤枝
第11節
26年10月17日(土)or18日(日)
札幌 vs 秋田
仙台 vs 徳島
いわき vs 甲府
栃木 vs 横浜FC
富山 vs 湘南
藤枝 vs 山形
今治 vs 八戸
鳥栖 vs 大宮
大分 vs 新潟
宮崎 vs 磐田
第12節
26年10月21日(水)
仙台 vs 今治
山形 vs 札幌
栃木 vs 藤枝
大宮 vs 富山
湘南 vs いわき
甲府 vs 横浜FC
新潟 vs 鳥栖
磐田 vs 大分
徳島 vs 八戸
宮崎 vs 秋田
第13節
26年10月24日(土)or25日(日)
秋田 vs 今治
山形 vs 宮崎
いわき vs 磐田
大宮 vs 横浜FC
湘南 vs 栃木
新潟 vs 仙台
富山 vs 札幌
藤枝 vs 徳島
鳥栖 vs 八戸
大分 vs 甲府
第14節
26年10月31日(土)
札幌 vs 湘南
八戸 vs 山形
仙台 vs 大宮
秋田 vs 藤枝
栃木 vs いわき
新潟 vs 富山
磐田 vs 鳥栖
徳島 vs 横浜FC
今治 vs 甲府
宮崎 vs 大分
第15節
26年11月3日(火・祝)
山形 vs 徳島
大宮 vs いわき
横浜FC vs 秋田
湘南 vs 鳥栖
甲府 vs 新潟
富山 vs 仙台
藤枝 vs 磐田
今治 vs 札幌
大分 vs 八戸
宮崎 vs 栃木
第16節
26年11月7日(土)or8日(日)
八戸 vs 札幌
仙台 vs 甲府
秋田 vs 大分
いわき vs 山形
栃木 vs 大宮
横浜FC vs 藤枝
新潟 vs 今治
磐田 vs 湘南
徳島 vs 宮崎
鳥栖 vs 富山
第17節
26年11月14日(土)or15日(日)
札幌 vs 鳥栖
八戸 vs いわき
仙台 vs 秋田
大宮 vs 山形
湘南 vs 横浜FC
新潟 vs 宮崎
富山 vs 徳島
藤枝 vs 甲府
今治 vs 磐田
大分 vs 栃木
第18節
26年11月21日(土)or22日(日)
秋田 vs 山形
栃木 vs 新潟
横浜FC vs 札幌
甲府 vs 八戸
富山 vs 大分
磐田 vs 大宮
藤枝 vs 今治
徳島 vs 湘南
鳥栖 vs 仙台
宮崎 vs いわき
第19節
26年11月25日(水)
札幌 vs 藤枝
八戸 vs 新潟
山形 vs 磐田
いわき vs 富山
栃木 vs 秋田
大宮 vs 徳島
横浜FC vs 仙台
湘南 vs 甲府
今治 vs 宮崎
鳥栖 vs 大分
第20節
26年11月28日(土)or29日(日)
八戸 vs 藤枝
仙台 vs 山形
秋田 vs 横浜FC
いわき vs 札幌
大宮 vs 今治
湘南 vs 富山
新潟 vs 甲府
磐田 vs 栃木
大分 vs 徳島
宮崎 vs 鳥栖
第21節
26年12月5日(土)or6日(日)
札幌 vs 新潟
仙台 vs 湘南
山形 vs いわき
栃木 vs 宮崎
横浜FC vs 八戸
甲府 vs 鳥栖
富山 vs 大宮
藤枝 vs 秋田
徳島 vs 磐田
今治 vs 大分
第22節
26年12月12日(土)or13日(日)
札幌 vs 富山
山形 vs 八戸
いわき vs 徳島
大宮 vs 仙台
湘南 vs 今治
甲府 vs 秋田
磐田 vs 新潟
藤枝 vs 栃木
鳥栖 vs 横浜FC
大分 vs 宮崎
第23節
27年2月20日(土)or21日(日)
いわき vs 藤枝
栃木 vs 札幌
横浜FC vs 大宮
湘南 vs 八戸
磐田 vs 甲府
徳島 vs 富山
今治 vs 秋田
鳥栖 vs 新潟
大分 vs 仙台
宮崎 vs 山形
第24節
27年2月27日(土)or28日(日)
札幌 vs 八戸
仙台 vs いわき
栃木 vs 鳥栖
大宮 vs 磐田
横浜FC vs 山形
甲府 vs 湘南
藤枝 vs 大分
徳島 vs 秋田
今治 vs 富山
宮崎 vs 新潟
第25節
27年3月6日(土)or7日(日)
八戸 vs 今治
仙台 vs 横浜FC
いわき vs 宮崎
大宮 vs 札幌
湘南 vs 徳島
甲府 vs 大分
新潟 vs 栃木
富山 vs 秋田
磐田 vs 藤枝
鳥栖 vs 山形
第26節
27年3月13日(土)or14日(日)
札幌 vs 横浜FC
仙台 vs 八戸
秋田 vs いわき
山形 vs 新潟
栃木 vs 徳島
湘南 vs 大宮
藤枝 vs 富山
鳥栖 vs 今治
大分 vs 磐田
宮崎 vs 甲府
第27節
27年3月17日(水)
八戸 vs 栃木
秋田 vs 磐田
横浜FC vs 宮崎
甲府 vs 山形
新潟 vs 湘南
富山 vs いわき
藤枝 vs 鳥栖
徳島 vs 大宮
今治 vs 仙台
大分 vs 札幌
第28節
27年3月20日(土)or21日(日)
札幌 vs 山形
八戸 vs 甲府
仙台 vs 藤枝
いわき vs 大分
大宮 vs 秋田
横浜FC vs 湘南
富山 vs 鳥栖
磐田 vs 宮崎
徳島 vs 新潟
今治 vs 栃木
第29節
27年3月27日(土)or28日(日)
八戸 vs 大分
秋田 vs 仙台
山形 vs 今治
栃木 vs 富山
湘南 vs 札幌
甲府 vs 大宮
新潟 vs いわき
藤枝 vs 横浜FC
鳥栖 vs 磐田
宮崎 vs 徳島
第30節
27年4月3日(土)or4日(日)
札幌 vs 甲府
仙台 vs 栃木
秋田 vs 宮崎
いわき vs 湘南
大宮 vs 藤枝
富山 vs 八戸
磐田 vs 横浜FC
徳島 vs 山形
今治 vs 新潟
大分 vs 鳥栖
第31節
27年4月10日(土)or11日(日)
八戸 vs 大宮
栃木 vs 山形
横浜FC vs 徳島
湘南 vs 藤枝
甲府 vs いわき
新潟 vs 秋田
磐田 vs 今治
鳥栖 vs 札幌
大分 vs 富山
宮崎 vs 仙台
第32節
27年4月17日(土)or18日(日)
八戸 vs 鳥栖
秋田 vs 湘南
山形 vs 大分
いわき vs 栃木
大宮 vs 宮崎
甲府 vs 仙台
富山 vs 磐田
藤枝 vs 新潟
徳島 vs 札幌
今治 vs 横浜FC
第33節
27年4月24日(土)or25日(日)
札幌 vs 今治
仙台 vs 富山
山形 vs 藤枝
栃木 vs 湘南
横浜FC vs 甲府
新潟 vs 大宮
磐田 vs いわき
鳥栖 vs 徳島
大分 vs 秋田
宮崎 vs 八戸
第34節
27年4月29日(木・祝)
札幌 vs 宮崎
秋田 vs 八戸
いわき vs 鳥栖
大宮 vs 栃木
湘南 vs 大分
甲府 vs 今治
新潟 vs 横浜FC
富山 vs 山形
磐田 vs 仙台
徳島 vs 藤枝
第35節
27年5月3日(月・祝)or4日(火・祝)
八戸 vs 磐田
仙台 vs 新潟
山形 vs 湘南
栃木 vs 甲府
横浜FC vs いわき
藤枝 vs 札幌
今治 vs 徳島
鳥栖 vs 秋田
大分 vs 大宮
宮崎 vs 富山
第36節
27年5月9日(日)
札幌 vs 磐田
山形 vs 秋田
いわき vs 八戸
大宮 vs 鳥栖
横浜FC vs 栃木
湘南 vs 宮崎
新潟 vs 大分
富山 vs 甲府
徳島 vs 仙台
今治 vs 藤枝
第37節
27年5月15日(土)or16日(日)
札幌 vs 仙台
八戸 vs 徳島
秋田 vs 栃木
いわき vs 大宮
甲府 vs 藤枝
富山 vs 新潟
磐田 vs 山形
鳥栖 vs 湘南
大分 vs 横浜FC
宮崎 vs 今治
第38節
27年5月23日(日)
仙台 vs 鳥栖
秋田 vs 札幌
山形 vs 大宮
栃木 vs 大分
横浜FC vs 富山
湘南 vs 磐田
新潟 vs 八戸
藤枝 vs 宮崎
徳島 vs 甲府
今治 vs いわき
なお、8月16日にMUFGスタジアム(国立競技場)で行う第2節の横浜FC対磐田のみキックオフ時間が決まっており、18時となっている。
26年8月8日(土)or9日(日)
札幌 vs 徳島
八戸 vs 富山
山形 vs 栃木
いわき vs 今治
大宮 vs 新潟
磐田 vs 秋田
藤枝 vs 仙台
鳥栖 vs 甲府
大分 vs 湘南
宮崎 vs 横浜FC
第2節
26年8月16日(日)
横浜FC 18:00 磐田 [MUFG国立]
26年8月15日(土)or16日(日)
仙台 vs 大分
秋田 vs 富山
栃木 vs 八戸
湘南 vs 山形
甲府 vs 宮崎
新潟 vs 札幌
藤枝 vs いわき
徳島 vs 鳥栖
今治 vs 大宮
第3節
26年8月22日(土)or23日(日)
札幌 vs 大宮
八戸 vs 仙台
秋田 vs 甲府
山形 vs 横浜FC
新潟 vs 藤枝
富山 vs 今治
磐田 vs 徳島
鳥栖 vs 栃木
大分 vs いわき
宮崎 vs 湘南
第4節
26年8月29日(土)or30日(日)
八戸 vs 秋田
仙台 vs 宮崎
いわき vs 新潟
栃木 vs 磐田
大宮 vs 湘南
横浜FC vs 鳥栖
甲府 vs 札幌
富山 vs 藤枝
徳島 vs 大分
今治 vs 山形
第5節
26年9月5日(土)or6日(日)
札幌 vs 栃木
秋田 vs 大宮
山形 vs 甲府
横浜FC vs 新潟
湘南 vs 仙台
磐田 vs 富山
藤枝 vs 八戸
徳島 vs いわき
鳥栖 vs 宮崎
大分 vs 今治
第6節
26年9月12日(土)or13日(日)
八戸 vs 湘南
仙台 vs 札幌
秋田 vs 徳島
いわき vs 横浜FC
大宮 vs 大分
甲府 vs 磐田
新潟 vs 山形
富山 vs 栃木
今治 vs 鳥栖
宮崎 vs 藤枝
第7節
26年9月19日(土)or20日(日)
札幌 vs 大分
八戸 vs 宮崎
山形 vs 富山
栃木 vs 仙台
横浜FC vs 今治
湘南 vs 秋田
甲府 vs 徳島
新潟 vs 磐田
藤枝 vs 大宮
鳥栖 vs いわき
第8節
26年9月26日(土)
秋田 vs 新潟
山形 vs 鳥栖
いわき vs 仙台
大宮 vs 甲府
富山 vs 横浜FC
磐田 vs 八戸
徳島 vs 栃木
今治 vs 湘南
大分 vs 藤枝
宮崎 vs 札幌
第9節
26年10月3日(土)or4日(日)
札幌 vs いわき
八戸 vs 横浜FC
仙台 vs 磐田
秋田 vs 鳥栖
栃木 vs 今治
甲府 vs 富山
新潟 vs 徳島
藤枝 vs 湘南
大分 vs 山形
宮崎 vs 大宮
第10節
26年10月10日(土)or11日(日)
山形 vs 仙台
いわき vs 秋田
大宮 vs 八戸
横浜FC vs 大分
湘南 vs 新潟
甲府 vs 栃木
富山 vs 宮崎
磐田 vs 札幌
徳島 vs 今治
鳥栖 vs 藤枝
第11節
26年10月17日(土)or18日(日)
札幌 vs 秋田
仙台 vs 徳島
いわき vs 甲府
栃木 vs 横浜FC
富山 vs 湘南
藤枝 vs 山形
今治 vs 八戸
鳥栖 vs 大宮
大分 vs 新潟
宮崎 vs 磐田
第12節
26年10月21日(水)
仙台 vs 今治
山形 vs 札幌
栃木 vs 藤枝
大宮 vs 富山
湘南 vs いわき
甲府 vs 横浜FC
新潟 vs 鳥栖
磐田 vs 大分
徳島 vs 八戸
宮崎 vs 秋田
第13節
26年10月24日(土)or25日(日)
秋田 vs 今治
山形 vs 宮崎
いわき vs 磐田
大宮 vs 横浜FC
湘南 vs 栃木
新潟 vs 仙台
富山 vs 札幌
藤枝 vs 徳島
鳥栖 vs 八戸
大分 vs 甲府
第14節
26年10月31日(土)
札幌 vs 湘南
八戸 vs 山形
仙台 vs 大宮
秋田 vs 藤枝
栃木 vs いわき
新潟 vs 富山
磐田 vs 鳥栖
徳島 vs 横浜FC
今治 vs 甲府
宮崎 vs 大分
第15節
26年11月3日(火・祝)
山形 vs 徳島
大宮 vs いわき
横浜FC vs 秋田
湘南 vs 鳥栖
甲府 vs 新潟
富山 vs 仙台
藤枝 vs 磐田
今治 vs 札幌
大分 vs 八戸
宮崎 vs 栃木
第16節
26年11月7日(土)or8日(日)
八戸 vs 札幌
仙台 vs 甲府
秋田 vs 大分
いわき vs 山形
栃木 vs 大宮
横浜FC vs 藤枝
新潟 vs 今治
磐田 vs 湘南
徳島 vs 宮崎
鳥栖 vs 富山
第17節
26年11月14日(土)or15日(日)
札幌 vs 鳥栖
八戸 vs いわき
仙台 vs 秋田
大宮 vs 山形
湘南 vs 横浜FC
新潟 vs 宮崎
富山 vs 徳島
藤枝 vs 甲府
今治 vs 磐田
大分 vs 栃木
第18節
26年11月21日(土)or22日(日)
秋田 vs 山形
栃木 vs 新潟
横浜FC vs 札幌
甲府 vs 八戸
富山 vs 大分
磐田 vs 大宮
藤枝 vs 今治
徳島 vs 湘南
鳥栖 vs 仙台
宮崎 vs いわき
第19節
26年11月25日(水)
札幌 vs 藤枝
八戸 vs 新潟
山形 vs 磐田
いわき vs 富山
栃木 vs 秋田
大宮 vs 徳島
横浜FC vs 仙台
湘南 vs 甲府
今治 vs 宮崎
鳥栖 vs 大分
第20節
26年11月28日(土)or29日(日)
八戸 vs 藤枝
仙台 vs 山形
秋田 vs 横浜FC
いわき vs 札幌
大宮 vs 今治
湘南 vs 富山
新潟 vs 甲府
磐田 vs 栃木
大分 vs 徳島
宮崎 vs 鳥栖
第21節
26年12月5日(土)or6日(日)
札幌 vs 新潟
仙台 vs 湘南
山形 vs いわき
栃木 vs 宮崎
横浜FC vs 八戸
甲府 vs 鳥栖
富山 vs 大宮
藤枝 vs 秋田
徳島 vs 磐田
今治 vs 大分
第22節
26年12月12日(土)or13日(日)
札幌 vs 富山
山形 vs 八戸
いわき vs 徳島
大宮 vs 仙台
湘南 vs 今治
甲府 vs 秋田
磐田 vs 新潟
藤枝 vs 栃木
鳥栖 vs 横浜FC
大分 vs 宮崎
第23節
27年2月20日(土)or21日(日)
いわき vs 藤枝
栃木 vs 札幌
横浜FC vs 大宮
湘南 vs 八戸
磐田 vs 甲府
徳島 vs 富山
今治 vs 秋田
鳥栖 vs 新潟
大分 vs 仙台
宮崎 vs 山形
第24節
27年2月27日(土)or28日(日)
札幌 vs 八戸
仙台 vs いわき
栃木 vs 鳥栖
大宮 vs 磐田
横浜FC vs 山形
甲府 vs 湘南
藤枝 vs 大分
徳島 vs 秋田
今治 vs 富山
宮崎 vs 新潟
第25節
27年3月6日(土)or7日(日)
八戸 vs 今治
仙台 vs 横浜FC
いわき vs 宮崎
大宮 vs 札幌
湘南 vs 徳島
甲府 vs 大分
新潟 vs 栃木
富山 vs 秋田
磐田 vs 藤枝
鳥栖 vs 山形
第26節
27年3月13日(土)or14日(日)
札幌 vs 横浜FC
仙台 vs 八戸
秋田 vs いわき
山形 vs 新潟
栃木 vs 徳島
湘南 vs 大宮
藤枝 vs 富山
鳥栖 vs 今治
大分 vs 磐田
宮崎 vs 甲府
第27節
27年3月17日(水)
八戸 vs 栃木
秋田 vs 磐田
横浜FC vs 宮崎
甲府 vs 山形
新潟 vs 湘南
富山 vs いわき
藤枝 vs 鳥栖
徳島 vs 大宮
今治 vs 仙台
大分 vs 札幌
第28節
27年3月20日(土)or21日(日)
札幌 vs 山形
八戸 vs 甲府
仙台 vs 藤枝
いわき vs 大分
大宮 vs 秋田
横浜FC vs 湘南
富山 vs 鳥栖
磐田 vs 宮崎
徳島 vs 新潟
今治 vs 栃木
第29節
27年3月27日(土)or28日(日)
八戸 vs 大分
秋田 vs 仙台
山形 vs 今治
栃木 vs 富山
湘南 vs 札幌
甲府 vs 大宮
新潟 vs いわき
藤枝 vs 横浜FC
鳥栖 vs 磐田
宮崎 vs 徳島
第30節
27年4月3日(土)or4日(日)
札幌 vs 甲府
仙台 vs 栃木
秋田 vs 宮崎
いわき vs 湘南
大宮 vs 藤枝
富山 vs 八戸
磐田 vs 横浜FC
徳島 vs 山形
今治 vs 新潟
大分 vs 鳥栖
第31節
27年4月10日(土)or11日(日)
八戸 vs 大宮
栃木 vs 山形
横浜FC vs 徳島
湘南 vs 藤枝
甲府 vs いわき
新潟 vs 秋田
磐田 vs 今治
鳥栖 vs 札幌
大分 vs 富山
宮崎 vs 仙台
第32節
27年4月17日(土)or18日(日)
八戸 vs 鳥栖
秋田 vs 湘南
山形 vs 大分
いわき vs 栃木
大宮 vs 宮崎
甲府 vs 仙台
富山 vs 磐田
藤枝 vs 新潟
徳島 vs 札幌
今治 vs 横浜FC
第33節
27年4月24日(土)or25日(日)
札幌 vs 今治
仙台 vs 富山
山形 vs 藤枝
栃木 vs 湘南
横浜FC vs 甲府
新潟 vs 大宮
磐田 vs いわき
鳥栖 vs 徳島
大分 vs 秋田
宮崎 vs 八戸
第34節
27年4月29日(木・祝)
札幌 vs 宮崎
秋田 vs 八戸
いわき vs 鳥栖
大宮 vs 栃木
湘南 vs 大分
甲府 vs 今治
新潟 vs 横浜FC
富山 vs 山形
磐田 vs 仙台
徳島 vs 藤枝
第35節
27年5月3日(月・祝)or4日(火・祝)
八戸 vs 磐田
仙台 vs 新潟
山形 vs 湘南
栃木 vs 甲府
横浜FC vs いわき
藤枝 vs 札幌
今治 vs 徳島
鳥栖 vs 秋田
大分 vs 大宮
宮崎 vs 富山
第36節
27年5月9日(日)
札幌 vs 磐田
山形 vs 秋田
いわき vs 八戸
大宮 vs 鳥栖
横浜FC vs 栃木
湘南 vs 宮崎
新潟 vs 大分
富山 vs 甲府
徳島 vs 仙台
今治 vs 藤枝
第37節
27年5月15日(土)or16日(日)
札幌 vs 仙台
八戸 vs 徳島
秋田 vs 栃木
いわき vs 大宮
甲府 vs 藤枝
富山 vs 新潟
磐田 vs 山形
鳥栖 vs 湘南
大分 vs 横浜FC
宮崎 vs 今治
第38節
27年5月23日(日)
仙台 vs 鳥栖
秋田 vs 札幌
山形 vs 大宮
栃木 vs 大分
横浜FC vs 富山
湘南 vs 磐田
新潟 vs 八戸
藤枝 vs 宮崎
徳島 vs 甲府
今治 vs いわき