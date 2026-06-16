　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 164(　　 164)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 196(　　 196)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 862(　　 862)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 379(　　 379)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1510(　　1510)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2230(　　1280)
　　　　　 　 　12月限　　　　　25(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 227(　　 187)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4370(　　1994)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　80(　　　42)
　　　　　 　 　 9月限　　　 46193(　 19151)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1234(　　 730)
　　　　　 　 　12月限　　　　　12(　　　 8)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3063(　　1075)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　47(　　　25)
　　　　　 　 　 9月限　　　 30718(　 14326)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 127(　　 127)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 226(　　 226)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3025(　　3025)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 298(　　 298)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 229(　　 229)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　 11837(　 11837)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース