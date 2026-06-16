主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 164( 164)
TOPIX先物 9月限 196( 196)
日経225ミニ 9月限 862( 862)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 379( 379)
TOPIX先物 9月限 12( 12)
日経225ミニ 9月限 1510( 1510)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2230( 1280)
12月限 25( 11)
TOPIX先物 9月限 227( 187)
日経225ミニ 7月限 4370( 1994)
8月限 80( 42)
9月限 46193( 19151)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1234( 730)
12月限 12( 8)
日経225ミニ 7月限 3063( 1075)
8月限 47( 25)
9月限 30718( 14326)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 127( 127)
日経225ミニ 7月限 226( 226)
8月限 57( 57)
9月限 3025( 3025)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 298( 298)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 17( 17)
日経225ミニ 7月限 229( 229)
8月限 13( 13)
9月限 11837( 11837)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 164( 164)
TOPIX先物 9月限 196( 196)
日経225ミニ 9月限 862( 862)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 379( 379)
TOPIX先物 9月限 12( 12)
日経225ミニ 9月限 1510( 1510)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2230( 1280)
12月限 25( 11)
TOPIX先物 9月限 227( 187)
日経225ミニ 7月限 4370( 1994)
8月限 80( 42)
9月限 46193( 19151)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1234( 730)
12月限 12( 8)
日経225ミニ 7月限 3063( 1075)
8月限 47( 25)
9月限 30718( 14326)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 127( 127)
日経225ミニ 7月限 226( 226)
8月限 57( 57)
9月限 3025( 3025)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 298( 298)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 17( 17)
日経225ミニ 7月限 229( 229)
8月限 13( 13)
9月限 11837( 11837)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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